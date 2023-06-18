【新初創崛起】紡織農業食品科技初創漸受追捧　創新平台瞄準「影響力投資」 培養生態圈

▲ 有本地初創培育及投資機構就從「影響力投資」（Impact Investing）方向出發，專注投資紡織科技及農業食品科技，發掘不少本地以至外國的初創公司，並致力在本地舉辦更多教育及體驗活動，培養紡織科技及農業食品科技的初創生態圈。

香港作為國際金融中心，金融科技初創發展固然出色，但其他類別初創企業亦不容忽視。有本地初創培育及投資機構就從「影響力投資」（Impact Investing）方向出發，專注投資紡織科技及農業食品科技，發掘不少本地以至外國的初創公司，並致力在本地舉辦更多教育及體驗活動，培養紡織科技及農業食品科技的初創生態圈。

隨着近年影響力投資及ESG（環境、社會及管治）等議題漸受關注，與食品、衣服等行業的可持續發展相關的初創企業亦相繼出現，並開始受投資者追捧。影響力投資即除了財務報酬之外，投資的同時要追求明確，且可以衡量的社會或環境影響力。

冀藉新技術 減低對環境影響

南豐作坊主管亞洲總經理Cintia Nunes表示，近年環球提倡ESG議題，企業開始物色合適的初創公司，希望借助他們的創新技術，助企業減低業務對環境的影響。「特別是大型企業，他們創新的速度相對較慢，因此必須依靠M&A（合併與收購）的方法去做到。」她留意到，食品科技的M&A速度會較快。

之前疫情關係，企業投資相對保守，大多投資有形（tangible）的產品及科技，目前環球疫情開始明朗，企業投資眼光亦更闊。

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南豐作坊自2018年成立，5年來透過投資及培育計劃，支持了35項此類型初創企業發展，當中包括在美國、歐洲及亞洲的初創公司和基金投資，其中超過50%投資的公司都獲得後續融資。Cintia表示，全球紡織服裝業及農業食品業對氣候變化造成的影響嚴重，其溫室氣體排放佔全球整體排放量達44%，因此公司專注物色紡織科技及農業食品科技初創公司。她稱，從投資角度而言，公司持有紡織科技初創約5至7年，農業食品科技初創公司約5年或以上才出現收購合併，而紡織科技公司則需要7年或以上。

Cintia又稱，要判斷初創是否有投資潛力，必須具3大準則：

製個人化牛仔布 實現零庫存

經過5年，南豐作坊已幫助不少初創公司成長，當中不乏本地出色初創。她舉例，本地初創代表就有unspun，是一家可持續發展的時裝公司，其中一位創辦人林凱銘是香港人。「他們使用3D身體掃描技術來製作個人化和可持續的牛仔布，以實現成品零庫存的目標，南豐作坊參加了unspun的種子輪融資，而unspun早前亦結束了其A輪融資。」

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其次，外國亦有不少出色初創。例如美國初創公司Circ，首創的化學回收科技可將大部分衣服的聚酯棉，回收成可重複使用的纖維，目前已成功回收41噸物料，相當於避免了66噸二氧化碳當量（MTCO2e）排放。Circ今年4月與服裝品牌Zara合作推出服裝系列，希望將可持續時尚帶給消費者。

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作者：李彥煒

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