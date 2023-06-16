【商湯 20】商湯與深圳前海管理局等 簽署智能網聯汽車商業化戰略合作協議

商湯(00020) 公布，旗下智能汽車平台商湯絕影與深圳前海管理局及深圳巴士集團簽署三方合作框架協議，達成智能網聯汽車商業化合作，將共同在前海合作區開展自動駕駛巴士接駁營運服務示範項目，探索自動駕駛巴士商業化營運模式，打造具有全球影響力的智能網聯汽車產業基地。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

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商湯稍早前透露，商湯絕影目前已與全球範圍內超過30家車企合作，擁有超過50個生態合作夥伴，累計前裝定點數量超3100萬台，未來將持續與產業夥伴探索智能汽車和未來出行新變革。

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記者：張以正