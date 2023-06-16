【新股IPO】極兔速遞短期內遞交來港上市申請 集資最多10億美元

引述外電報道，極兔速遞計劃於未來數日內向港交所遞交來港上市申請，集資額介乎5億至10億美元，預計最快在今年上市。

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極兔速遞於2015年創立，以印尼雅加達為總部，業務遍及東南亞、中國、沙地阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西及埃及，在全球擁有超過40萬名速遞員。

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據了解，公司最初考慮尋求在美國上市，但由於中國加強企業在海外上市的審查，最終公司改為在香港上市

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記者：張以正