【新股IPO】來凱醫藥2105周五起招股 一手入場費約6268元

生物醫藥科技商來凱醫藥(新上市編號：02105)由周五（16日）起至下周三（21日）招股，擬發售6,372.8萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價為12.41元，以每手500股計，一手入場費6,267.58元；6月29日掛牌；中金為獨家保薦人。



【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

來凱醫藥是次上市引入了４名基石投資者，包括余姚、先進製造產業投資基金二期(FIIF)、燕創宸凱及OrbiMed，合共認購6.8億元公司股份。

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集資所得，其中約33%擬用於推進核心產品之一LAE001的臨床開發及批准；約23.3%用於推進另一核心產品LAE002的臨床開發及批准；約20.8%用於加快其他現有管線產品的研發；約9.9%用於提高產能及發展製造能力；約7.6%用於業務發展活動及增強全球網絡；約5.4%用於營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正