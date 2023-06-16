【網絡攻擊】黑客藉MOVEit軟件發動全球網絡攻擊　英美企業政府機構均受災

▲ 網絡安全環境愈益嚴峻，近日就連英、美巨企業甚至政府機構亦受到攻擊，美國網絡安全監管機構今（16日）表示，發現有黑客利用傳輸軟件MOVEit漏洞，向全球多個國家企業及政府機構發動網絡攻擊。

網絡安全環境愈益嚴峻，近日就連英、美巨企業甚至政府機構亦受到攻擊，美國網絡安全監管機構今（16日）表示，發現有黑客利用傳輸軟件MOVEit漏洞，向全球多個國家企業及政府機構發動網絡攻擊。

按外媒CNN報道，多家美國聯邦政府機構都受到網絡黑客攻擊，懷疑是俄羅斯網絡犯罪分子發動，並與傳輸軟件MOVEit漏洞有關。美國國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）正在為多個受影響的聯邦機構提供協助。

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上月底以來，黑客一直在利用傳輸軟件MOVEit於上個月發現的一個漏洞而發動攻擊。在網絡攻擊發生的同時，該軟件製造商Progress Software表示，發現了軟件的第二個漏洞，目前正努力修復有漏洞的代碼。

除了政府機構，美國數家企業亦受攻擊，雖然CISA並未指明哪些美國機構遭攻擊，也沒有詳細說明受到的影響為何。一位美國能源部發言人已證實，能源部是遭受攻擊的多個聯邦機構之一。而英國能源公司Shell、Johns Hopkins University、Johns Hopkins Health System、喬治亞州大學系統（University System of Georgia，USG）亦各自在聲明中表示他們遭到攻擊。

英國廣播公司上周已被攻擊

Shell發言人Anna Arata表示，僅少數員工和客戶使用MOVEit，目前正在緊急調查哪些資料可能受到影響。Johns Hopkins University表示，他們正在調查最近這次針對軟件工具漏洞發動的網路攻擊。由26所公立學校組成的喬治亞州大學系統表示，針對這次黑客攻擊事件，他們正在評估資料可能因此外洩的範圍和嚴重程度。

其次，包括英國的電信監管機構、英國航空、英國廣播公司（BBC）、連鎖藥妝店Boots等大型企業上週也成為受害者。不少企業都會使用MOVEit與合作夥伴或客戶互傳檔案。MOVEit發言人表示，公司已與聯邦執法部門聯繫，並和客戶合作，協助修復系統。

責任編輯：李彥煒

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