【互認基金】 北上基金累計淨吸資149億元 南下產品吸金近11億元

▲ 今年首4個月跨境互認基金吸資驟增

跨境互認基金持續吸金，據外滙管理局的最新統計，北上基金連升4個月，截至4月底止累計淨認購額149.15億元（人民幣，下同），首4個月驟增33.74億元，或急升29%。南下基金也3連揚，吸資10.94億元，首4個月亦增7,449萬元。

●儲局料續加息推高美滙 人幣捱沽恐礙互認基金銷情

互認基金自2015年開通，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售，現時北上基金約有37隻。反觀，內地把招牌產品在港推的南下基金，現約有47隻（包括兩隻傘子基金），但市料在零售層面正式開賣唯恐少於20隻。

●上半年26隻QDII新基金登場 16年來最噓冚

而北熱南冷持續8年，北上基金較南下產品淨吸金超逾百億元。惟年初至今4個月，北上及南下基金出現逾一年的勁吸金狀況。可是，業界擔憂承接力，尤其是憧憬聯儲局再加多兩次息，令美滙指數高企；反觀非美貨幣捱沽，人民幣更自5月17日跌破7算大關後，不斷創新低，可惜現仍未見底，市料會影響互認基金的銷情。

再者，投資者轉新戰場，外電指今年上半年已推26隻QDII（合格境內機構投資者）新基金，乃自2007年距今16年最噓冚，主要是走出去的外幣理財產品，冀抗衡人民幣貶值。

●北上基金首4月淨吸資149億 較2020年高峰仍落後15%

誠然，互認基金的吸資額較高峰期仍有大距離，北上基金相比2020年4月高峰期的175.55億元，落後近26.4億元或15%。

順帶一提，證監會早前公布去年第4季的季刊，顯示截至2022年底，內地北上基金於去年第四季錄得約2628萬元淨贖回額，扭轉上年第3季按季淨認購額769萬元；同樣，香港南下基金於去年末季的淨認購額9,375萬元，低於前季的1.72億元。

互認基金於8年前登場，中外資產管理公司曾爭相把旗下王牌基金在內地開賣，包括滙豐（HSBC）、恒生（00011）、東亞（00023）、中銀香港（02388）、惠理（00806），摩通、行健宏揚、博時、海通、騰訊（00700）有份的高騰基金，以及有冠軍分析師張憶東助陣的興證國際等。

相反，南下產品自2019年易方達申批基金以來，再未見有新申請者，專家相信主因是市面原有的產品滯銷，尤其是去年人民幣急貶逾10%，難免令主打人幣股債的南下基金受冷待。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君