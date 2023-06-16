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【美股焦點】維珍銀河盤前飆逾40%　6月底將帶同800名乘客進行首次商業太空飛行

股市 16:31 2023/06/16

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【美股焦點】維珍銀河6月底將帶同800名乘客進行首次商業太空飛行

維珍銀河（美：SPCE）表示，名為「銀河 01」（Galactic 01） 的商業飛行任務計劃在6月27日至6月30日間進行，又計劃8月初進行第二次商業飛行，之後每月固定進行一次。

維珍銀河盤前曾飆逾44%，現升39%，報5.62美元。

維珍銀河的首次商業飛行將帶同800名乘客飛上太空，為太空旅行商業化的重要里程碑，除此之外，銀河01的首批乘客也包含三位進行太空實驗的意大利空軍。

早在兩年前的2021年，英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）在當年7月11日晚搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空，並在約40多分鐘後順利回程並降落，成為全球第一人進行太空旅行。這趟旅行標誌著太空旅遊普及化踏出重要一步。

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編輯：姚卓然

 

空軍 科技產品 維珍銀河（美：SPCE） 美股
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