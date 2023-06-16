▲ 【5G】歐盟：禁5G網絡使用華為中興設備屬合理決定

歐盟委員會周四（15日）公布新指引，呼籲成員國逐步淘汰華為、中興 （00763） 兩家「高風險」供應商，強調5G網絡安全至關重要，歐盟不能繼續倚賴可能會成為武器、攻擊歐盟利益的網絡設備，同時委員會禁止在其企業通信系統中使用兩間公司的設備，亦建議歐洲議會和理事會效仿。

歐盟官員：成員國嚴重倚賴高風險供應商

歐盟產業政策執委Thierry Breton稱，歐盟成員國限制或排除華為及中興在5G網絡建設之外屬合理決定。他指，自歐盟兩年前發布首份5G網絡指引之後，27個成員國中，只有10個國家，採取措施限制高風險供應商，進度太緩慢，基於歐盟嚴重倚賴高風險供應商，將構成重大安全風險，亦暴露歐盟在網絡安全的問題。

歐盟兩年前曾發布5G網絡指導方針，呼籲成員國評估供應商的風險狀況，對「高風險」供應商實施限制，惟未有點名或禁止任何電信設備商進入歐洲市場。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，歐盟委員會在沒有法律依據和事實證據的情況下，公開指定單個實體為高風險供應商，有違法治精神。

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記者：伍鍵文