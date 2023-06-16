【二手網站】消委會 7大網上二手交易平台評測 得Carousell 同呢間有阻止用戶註冊多於一個帳戶

近年循環經濟盛行，不少人都會使用網上二手交易平台進行交易，又方便而且環保，然而二手平台大都是免費的，而當中的條款保障很模糊，如買到假貨未必可以受到保障，而且在二手平台的透露的個人資料亦需要小心處理。

消委會於今年3月至5月，檢視了7個於香港營運的網上二手交易平台。

七大平台包括

Carousell 旋轉拍賣

DCFever Fever 市集

eBay Hong Kong

Facebook Marketplace

HKTVmall EcoMart

JupYeah 執嘢

Price.com.hk 二手買賣區

在消委會的評測中，只有「Carousell 旋轉拍賣」和「DCFever Fever 市集」的使用守則會禁止用戶註冊多於一個帳戶；「JupYeah 執嘢」則不建議用戶擁有多於一個帳戶。其他平台未有限制同一用戶所持有的帳戶數量。

個人資料或被用作推廣或促銷

「Carousell 旋轉拍賣」會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途，而「JupYeah 執嘢」表示不會把會員資料用作推廣或促銷。

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使用二手平台時需要注意以下事項：

買賣物品前應先評估：在購買或出售物品之前，應評估其價值、狀況和真偽，以免購買到假貨或損壞的商品。

注意平台的保障條款：不同的二手平台對於保障條款和責任承擔有不同的規定，消費者應仔細閱讀平台的條款和細則，確保自己的權益得到保障。

確認賣家的身份和信譽：在購買物品前，應先確認賣家的身份和信譽，例如通過查看其評價、詢問其他消費者的意見等方式。

不要輕信超低價格：如果某個物品的價格遠低於市場價格，應該警惕，以免購買到假貨或損壞的商品。

小心支付方式：在進行交易時，應使用安全的支付方式，例如PayPal或信用卡。

不要使用匯款等無法追溯的方式進行交易，以免遭受詐騙。

確保物品的安全和交付方式：在購買或出售物品時，應確保物品的安全運輸和交付方式，例如使用快遞服務或面交，以免在運輸或交付過程中出現問題。

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責任編輯：陳玉蓮