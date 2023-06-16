【二手網站】消委會 7大網上二手交易平台評測 得Carousell 同呢間有阻止用戶註冊多於一個帳戶

上一篇文章
疫情間屈臣氏在亞洲增逾1,400家店 邊個亞洲地區業務增長最迅速？
近年循環經濟盛行，不少人都會使用網上二手交易平台進行交易，又方便而且環保，然而二手平台大都是免費的，而當中的條款保障很模糊，如買到假貨未必可以受到保障，而且在二手平台的透露的個人資料亦需要小心處理。
消委會於今年3月至5月，檢視了7個於香港營運的網上二手交易平台。
七大平台包括
Carousell 旋轉拍賣
DCFever Fever 市集
eBay Hong Kong
Facebook Marketplace
HKTVmall EcoMart
JupYeah 執嘢
Price.com.hk 二手買賣區
在消委會的評測中，只有「Carousell 旋轉拍賣」和「DCFever Fever 市集」的使用守則會禁止用戶註冊多於一個帳戶；「JupYeah 執嘢」則不建議用戶擁有多於一個帳戶。其他平台未有限制同一用戶所持有的帳戶數量。
個人資料或被用作推廣或促銷
「Carousell 旋轉拍賣」會視乎用戶意願而有相應做法，餘下5個平台則有提及用戶資料會被用作推銷用途，而「JupYeah 執嘢」表示不會把會員資料用作推廣或促銷。
【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁】
同場加映：【青姐話】等運到 好過冇
使用二手平台時需要注意以下事項：
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：陳玉蓮