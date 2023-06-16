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【AI漫畫】AI創作《怪醫黑傑克》新故事　今年秋季開始連載

科技 17:48 2023/06/16

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已故日本漫畫家手塚治虫經典畫作《怪醫黑傑克》將結合AI技術再度連載。

日本已故漫畫家手塚治虫向來有「漫畫之神」的稱號，其經典代表作《怪醫黑傑克》近日迎來誕生的50周年。為了慶祝，NEDO（日本新能源產業技術綜合開發機構）、慶應大學、手塚製作所合作推出「TEKUK 2023」AI 創作計劃，希望結合GPT-4、Stable Diffusion兩款AI技術延續經典作品《怪醫黑傑克》。

據了解，製作團隊聲明此次計劃是全新的故事，並非《怪醫黑傑克》的續作。新作將於秋田書店《週刊少年 Champion》秋季開始連載。

【AI保安】日本學校引入AI保安系統　紓緩勞動力不足問題

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為了真實還原《怪醫黑傑克》的創作風格與元素，製作團隊將會把原著200多集故事結構數碼化。手塚製作所首先會以場景分割和初步分析，再由慶應大學解析細節與人物、言語行為、結構及提取模式等，最後交由AI產生故事情節。

是次所用的兩款AI將擔當不同任務，Open AI的GPT-4將會生成場景，而Stability AI 的Stable Diffusion則負責產生角色。製作團隊稱，目前AI仍未能創造出能與專業編劇媲美的故事，雖然有一定的故事結構，由於缺乏創意，只能生成較為普通的作品。

【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

主導本次計劃的是慶應大學科學技術學部教授栗原聰，他表示希望探索AI漫畫創作的可能性，研究它能對人類創作力突破與可能性的幫助有多少。

手塚治虫的兒子手塚真直言：「這項企劃的難度很高，雖然我心中有一半覺得可能難以達成，但挑戰是最重要的，手塚治虫也是以漫畫這樣的表現，在過去一直進行各種挑戰。期待AI通過協助創造，而非取代人類的方式，進一步擴展人類的創造力。」。

責任編輯：王愷楹

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