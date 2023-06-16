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【ESG】「領展可持續未來館」推免費工作坊　20日起報名

商業 15:35 2023/06/16

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 「領展可持續未來館」宣布加推新一輪的工作坊，當中包括全新蠔殼再生空氣草掛飾工作坊、咖啡渣手工皂工作坊及蝴蝶保育親子繪本工作坊等，7月及8月舉行的工作坊場次將於6月20日起在展館的網站接受公眾報名。

【商場消息】時代廣場推美妝企劃　半價購買電子現金券

3大類別工作坊包括：

1. 手作類型：特別適合一家大小一同參與，如Farmhouse Productions舉辦的「蠔殼再生空氣草掛飾工作坊」，參加者可利用主辦方從級酒店收集回來的蠔殼，以「蝶古巴特」方法，將蠔殼裝飾成獨一無二的空氣草掛飾，同時了解蠔類對保護海洋生態及農業耕作的價值。

2. 資訊類型：向參加者解釋可持續發展的種種理念，例如由環保協進會鳳園蝴蝶保育區舉辦的「蝴蝶保育親子繪本工作坊」，透過繪本及以環保物料製作的蝴蝶手工，帶領參加者探索蝴蝶世界，從而認識食物鏈中各種生物的生態價值，學習生物多樣性，並了解氣候暖化如何影響蝴蝶和昆蟲的數量和習性，擾亂花粉傳播，最終影響農作物收成。

3. 互動類型：以互動遊戲方式，讓參加者設身處地了解可持續發展的重要性，從而鼓勵大家於日常生活作出小改變，如惜食堂舉辦的「虛擬實境VR劇場 - 紅蘿蔔奇遇記」，將帶領參加者透過VR眼鏡，以第一身視角，追蹤兩根紅蘿蔔從田園來到街市，一路走來的奇遇，藉此啟發大家學習珍惜食物。

詳情可瀏覽相關網頁

【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程

責任編輯：歐陽佩

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