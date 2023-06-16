【美股焦點】美光：一半來自中國收入會受禁令影響　仍斥43億人幣投資西安封裝工廠　CEO：彰顯對中國業務堅定不移承諾

▲ 【美股焦點】美光投資43億人幣擴西安封裝工廠 CEO：彰顯對中國業務堅定不移承諾

美國芯片製造商美光科技（Micron Technology 美︰MU）宣布，計劃在未來幾年中對其位中國西安封裝測試工廠投資逾 43 億元人民幣，其中公司已決定收購力成西安的封裝設備，還計劃在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備，以期更好地滿足中國客戶的需求。

美光同時警告，美光與中國客戶的一半銷售收入，可能受到禁令影響，這部份佔其全球收入的低兩位數。美光表示，從中國大陸和香港公司獲得的收入（包括直接銷售以及通過分銷商進行的間接銷售）約佔公司全球收入的四分之一。美光正在努力緩解這種影響，並預計按季營收差異會加大。

美光股價跌2%，報67.54美元。

美光此前成為內地監管機構目標，上個月網信辦稱，美光科技存網絡安全問題隱患，要求內地關鍵基礎設施運營商停止採購美光產品，然而關鍵基礎設施運營商以外客戶仍可購買美光產品，今次美光在新聞稿未有提及任何禁售令消息。

美光總裁兼行政總裁Sanjay Mehrotra最新表示，將一如既往地支持客戶在不同領域的創新和發展，該投資項目彰顯了美光對中國業務及中國團隊成員堅定不移的承諾。

美光在華員工總數增至4,500餘人

美光指，今次投資將提升公司在西安製造多種產品組合的靈活性，使美光能直接運營其在西安工廠封裝測試的業務，此次宣布的新廠房將引入全新產線，用於製造移動 DRAM、NAND 及 SSD 產品，以強化西安工廠現有的封裝和測試能力，補充美光籌備該項目已有一段時間，並已啟動在西安生產移動 DRAM 的資質認證工作。

根據此前達成的長期戰略協議，力成西安的設備自 2016 年以來一直在美光全資的廠房中運行，該協議目前已到期。美光預計此項收購項目將在大約一年內完成，需獲得中國監管部門批准。美光稱，將向力成西安 1,200 名全體員工提供新勞動就業合同，新的投資項目還將額外增加 500 個就業崗位，使美光在中國的員工總數增至 4,500 餘人。

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編輯：李哲毅