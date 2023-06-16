  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）

理財智慧 16:25 2023/06/16

分享：

分享：

事隔10年，巨型橡皮鴨今年6月10日再次來港展出，更不再是形單隻影，而是兩隻橡皮鴨一同展出，吸引不少遊客市民到場打卡。主辦商AllRightsReserved （ARR） 今日宣布，原本約為兩周展期的巨型黃鴨，將於本周日、即父親節（18日）結束展覽，同日其中一隻橡皮鴨更會「出行」，圍繞維港兩岸移動。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

海上巡遊將於周日約下午1時開始，其中一隻橡皮鴨會由展出的中環海面出發，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，將途經著名地標如星光大道，當游到文化中心便會折返中環海面，結束行程。

主辦單位特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓沿岸大眾慢慢觀賞鴨姿。巡遊過後，展覽於當日將隨即圓滿閉幕，展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日（星期四）下午8時，供已網購的顧客前往提貨。

另外，早於展覽開放前，ARR與巨型橡皮鴨創作者霍夫曼（Florentijn Hofman）推出一系列獨家主題紀念品，其中大部份已被一掃而空！ARR今日宣布，特別加推全球限量250枚的橡皮鴨小夜燈收藏品！全新的「8”小夜燈」以早前售罄的原木雕塑原型—大小橡皮鴨的造型呈獻；並內置感應芯片，可以輕拍以控制小夜燈開關。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全新收藏品將於6月17日在DDT Store網店正式推岀。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後選擇展覽現場取貨或送貨服務。數量有限，售完即止。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

中環 父親節 文娛藝術 展覽 香港 尖沙咀 炮台山 銅鑼灣

上一篇文章

【職場熱話】28歲男夢想做地鐵車長 網民：趁年輕輸得起豁出去

下一篇文章

【裝修設計】671呎單位都可養2隻柴犬？　六口之家斥百萬打造寵物共融居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局維持利率不變惟暗示加息未完 一文看清港銀存款利率有冇變
美聯儲局維持利率不變惟暗示加息未完 一文看清港銀存款利率有冇變
【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款