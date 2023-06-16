【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）

事隔10年，巨型橡皮鴨今年6月10日再次來港展出，更不再是形單隻影，而是兩隻橡皮鴨一同展出，吸引不少遊客市民到場打卡。主辦商AllRightsReserved （ARR） 今日宣布，原本約為兩周展期的巨型黃鴨，將於本周日、即父親節（18日）結束展覽，同日其中一隻橡皮鴨更會「出行」，圍繞維港兩岸移動。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁】

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海上巡遊將於周日約下午1時開始，其中一隻橡皮鴨會由展出的中環海面出發，經過銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，游向尖沙咀，將途經著名地標如星光大道，當游到文化中心便會折返中環海面，結束行程。

主辦單位特別呼籲，當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨，大眾可於維港兩岸不同地方觀賞。橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓沿岸大眾慢慢觀賞鴨姿。巡遊過後，展覽於當日將隨即圓滿閉幕，展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日（星期四）下午8時，供已網購的顧客前往提貨。

另外，早於展覽開放前，ARR與巨型橡皮鴨創作者霍夫曼（Florentijn Hofman）推出一系列獨家主題紀念品，其中大部份已被一掃而空！ARR今日宣布，特別加推全球限量250枚的橡皮鴨小夜燈收藏品！全新的「8”小夜燈」以早前售罄的原木雕塑原型—大小橡皮鴨的造型呈獻；並內置感應芯片，可以輕拍以控制小夜燈開關。

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全新收藏品將於6月17日在DDT Store網店正式推岀。展覽現場不設銷售，只供網上訂購後選擇展覽現場取貨或送貨服務。數量有限，售完即止。

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