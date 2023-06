【商場消息】時代廣場推美妝企劃　半價購買電子現金券

隨著口罩令撤銷,不少商場都推出美妝推廣,其中銅鑼灣時代廣場將於今 (16日) 至8月15日期間推出「Shine from Within」企劃,推出兩期美妝美容尊貴禮遇。

第一重禮遇:於2023年6月16日推出,時代廣場會員於當日早上11時起可於eShop以半價選購指定美妝品牌電子現金券,再於各大品牌入手大熱的美妝美容產品︰Benefit、Bioderma、Clinique、Facesss、Jurlique、連卡佛、L’Occitane、Little Stardust、M‧A‧C、Make Up For Ever、mtm labo、Panier Des Sens、PITANIUM、POLA、Sabon、雪肌精、Sisley、雪花秀 Sulwhasoo、The Body Shop,或Woke Up Like This。

除此之外,時代廣場eShop亦將推出「個人色彩分析」工作坊電子券,會員以100元購買此電子券,並於時代廣場連卡佛以單一電子消費購買任何美容或美妝貨品,可參與由專業個人色彩分析師主理的「個人色彩分析」工作坊,完成工作坊後將可將購買工作坊電子券時的100元全數兌換成連卡佛禮品卡,選購化妝品。

第二重禮遇:將於2023年7月1日推出,顧客於時代廣場商戶即日以電子消費滿指定2,000元或以上,並免費登記成為時代廣場會員,即可換領「Shine from Within 美肌套裝」一份。

