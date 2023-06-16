  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場消息】時代廣場推美妝企劃　半價購買電子現金券

商業 15:16 2023/06/16

分享：

分享：

隨著口罩令撤銷，不少商場都推出美妝推廣，其中銅鑼灣時代廣場將於今 (16日) 至8月15日期間推出「Shine from Within」企劃，推出兩期美妝美容尊貴禮遇。

【商場消息】D2 Place父親節手作市集　送日式綠茶

第一重禮遇：於2023年6月16日推出，時代廣場會員於當日早上11時起可於eShop以半價選購指定美妝品牌電子現金券，再於各大品牌入手大熱的美妝美容產品︰Benefit、Bioderma、Clinique、Facesss、Jurlique、連卡佛、L’Occitane、Little Stardust、M‧A‧C、Make Up For Ever、mtm labo、Panier Des Sens、PITANIUM、POLA、Sabon、雪肌精、Sisley、雪花秀 Sulwhasoo、The Body Shop，或Woke Up Like This。

除此之外，時代廣場eShop亦將推出「個人色彩分析」工作坊電子券，會員以100元購買此電子券，並於時代廣場連卡佛以單一電子消費購買任何美容或美妝貨品，可參與由專業個人色彩分析師主理的「個人色彩分析」工作坊，完成工作坊後將可將購買工作坊電子券時的100元全數兌換成連卡佛禮品卡，選購化妝品。

第二重禮遇：將於2023年7月1日推出，顧客於時代廣場商戶即日以電子消費滿指定2,000元或以上，並免費登記成為時代廣場會員，即可換領「Shine from Within 美肌套裝」一份。

【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫後營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商場消息】D2 Place父親節手作市集　送日式綠茶
今日
【商場消息】D2 Place父親節手作市集　送日式綠茶
【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保
2023/06/14
【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保
【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
2023/06/12
【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
【商場動態】又一城「MegaHouse Festival」　展出巨型日本模型
2023/06/08
【商場動態】又一城「MegaHouse Festival」　展出巨型日本模型

你可能感興趣

【商場消息】D2 Place父親節手作市集　送日式綠茶
今日 14:54
【商場消息】D2 Place父親節手作市集　送日式綠茶
【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保
13:29 2023/06/14
【商場消息】3.5米高充氣鯊魚現身新港城中心　宣揚環保
【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
11:41 2023/06/12
【商場動態】港鐵大圍站上蓋新地標　65萬平方呎商場即將開業
著數優惠 商場活動 口罩 化妝 香港 時代廣場 銅鑼灣

上一篇文章

【ESG】「領展可持續未來館」推免費工作坊　20日起報名

下一篇文章

【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港　展期約2周
【黃鴨熱潮】雙鴨10日起停駐維港　展期約2周
【卓越客服】國泰航空奪2022年優質顧客服務卓越服務獎
【卓越客服】國泰航空奪2022年優質顧客服務卓越服務獎
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【輻射超標】日本將排核污水　餐廳恐生意插水5成
【疫後旅遊】國際旅遊展明揭幕　近500展商推廣疫後旅遊
【疫後旅遊】國際旅遊展明揭幕　近500展商推廣疫後旅遊
【市道兩極】父親節餐飲市道遜預期　零售業期待雙位數增長
【市道兩極】父親節餐飲市道遜預期　零售業期待雙位數增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款