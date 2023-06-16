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【銀行開足7日】東亞銀行3分行於6月17日至7月9日期間開足7日 星期日下午1時至5時營業
股市 15:11 2023/06/16
東亞銀行 （00023） 宣布，在2023年6月17日至7月9日期間，沙田廣場分行、尖沙咀分行及上水分行的營業時間為一周7天。於延長營業時段內（即周六及周日下午1時至下午5時），指定分行將為客戶提供開設個人銀行戶口以及一般查詢服務，但不設現金交易服務。
指定分行之營業時間更新如下：
|沙田廣場分行
|沙田正街沙田廣場地下3-4號舖
|營業時間：
周一至周六：上午9時至下午5時
周日：下午1時至下午5時
（公眾假期除外）
|尖沙咀分行
|加拿分道20號加拿芬廣場1樓
|上水分行
|智昌路3號上水中心購物商場地下1015-1019號
不過，東亞銀行銅鑼灣分行的營業時間，則於2023年6月17日開始恢復如常。
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編輯：陳韻妍
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