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【銀行開足7日】東亞銀行3分行於6月17日至7月9日期間開足7日　星期日下午1時至5時營業

股市 15:11 2023/06/16

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【銀行開足7日】東亞銀行3分行於6月17日至7月9日期間開足7日　星期日下午1時至5時營業

東亞銀行 （00023） 宣布，在2023年6月17日至7月9日期間，沙田廣場分行、尖沙咀分行及上水分行的營業時間為一周7天。於延長營業時段內（即周六及周日下午1時至下午5時），指定分行將為客戶提供開設個人銀行戶口以及一般查詢服務，但不設現金交易服務。

指定分行之營業時間更新如下：

沙田廣場分行 沙田正街沙田廣場地下3-4號舖 營業時間：
周一至周六：上午9時至下午5時
周日：下午1時至下午5時
（公眾假期除外）
尖沙咀分行 加拿分道20號加拿芬廣場1樓
上水分行 智昌路3號上水中心購物商場地下1015-1019號

不過，東亞銀行銅鑼灣分行的營業時間，則於2023年6月17日開始恢復如常。

相關文章：【銀行開足7日】創興上水分行6月11日至7月2日期間　星期日下午2時至5時營業

相關文章：【銀行開足7日】東亞3家分行試行7天營業　周六日下午不設現金交易服務

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編輯：陳韻妍

港股 東亞銀行（00023） 東亞 上水中心 沙田廣場 沙田 上水 銅鑼灣 銀行 尖沙咀
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