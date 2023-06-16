▲ 【內房危機】渣打：內地房地產業並無顯著好轉 料一年後才始錄銷售增長

渣打銀行 （02888） 亞洲區財務總監華實廉（Saleem Razvi）表示，在銀行有能力收復因對地產商的敞口而造成的損失之前，中國的房地產市場還有很長的路要走，又預料距離銷售持續增長還有至少一年的時間。

Razvi表示，內房資金困境事態基本已停止惡化，然而，情況也沒有顯著好轉。而只有等到在中國人民再次開始購買房地產時，情況才會開始好轉。但是，這尚未發生，可能需要一段時間。他稱，內房距離銷售持續增長還有至少12個月的時間。

今年首季，渣打信貸減值支出2,600萬元，按年下降1.72億元，其中與中國商業房地產相關的減值則淨撥回200萬美元。Razvi又提到，就潛在的損失收復而言，集團還有一定距離。

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編輯：姚卓然