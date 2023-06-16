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【次世代電動車】Toyota展示虛擬「棍波」電動車　助傳統駕駛愛好者返璞歸真

科技 15:34 2023/06/16

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近日日本車廠Toyata就選擇返璞歸真，展示出虛擬「棍波」電動車技術，希望讓一眾對駕駛傳統汽車的愛好者一嚐「轉波」的感覺，同時不失去電動車的強大性能。

電動車市場競爭激烈，各廠商都希望以性能、外型、續航力在市場中脫穎而出，近日日本車廠Toyata就選擇返璞歸真，展示出虛擬「棍波」電動車技術，希望讓一眾對駕駛傳統汽車的愛好者一嚐「轉波」的感覺，同時不失去電動車的強大性能。

據《華爾街日報》報道，Toyota近日就展示了在一輛電動車中安裝一組仿真的排檔桿，同時還有人造的引擎聲，而且開起來就跟手排檔車一樣，如果換檔不適當，車子或會停在原地。據報，該技術目前仍在研發中，相關細節還沒完全確定，但Toyota正在考慮於2026年推出次世代電動車時，或將這項技術加到新車上。現時的電動車並不需要手排檔，雖然某類型車輛如保時捷Taycan仍具備變速箱，但多數電動車不需要額外的變速箱，因為電動引擎的特性，它隨時可以提供最大的扭力。

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不過，沒有了手排檔的操作感覺，駕駛或失去樂趣。因此Toyota借助尖端科技和軟件技術，設法限制住電動引擎的出力，將原本可以一路出力引擎加上5至6個速度限制，當駕駛者未有正確換檔時，車輛速度會卡住，同時搭配不同的限速，電腦會模擬出各種引擎噪音，讓駕駛者感受到車輛引擎的聲音，亦在提醒你該換檔。

有趣的是，Toyota的虛擬排檔桿對車輛性能沒有任何幫助，只是讓駕駛者感覺好像在開手排檔車一樣，就像賽車遊戲體驗一樣，只是在模擬駕駛手排檔車的感受。Toyota電動車團隊主管加藤武郎表示，希望透過該設計，帶給車主真正的駕駛樂趣。他解釋，在多次試駕電動車體驗中，當車輛進入高速時，模擬聲浪有助駕駛者掌握速度感，畢竟在電動車上，時速60公里和時速150公里的聲音差別不大，模擬聲浪可幫助判斷速度，對車外行人而言，適度的引擎運轉聲音，亦有一定安全警示作用。而目前Toyota內部亦未決定是否將技術推出市面。

責任編輯：李彥煒

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