【裝修設計】671呎單位都可養2隻柴犬？　六口之家斥百萬打造寵物共融居

對不少人而言，寵物等同家人，在生活起居各方面，都希望給牠們最好的。住在恒麗園的一家人共有5名成員與工人同住，更飼養了兩隻柴犬，為了令狗狗可安全使用，以及6人家庭在671平方呎的單位住得更舒適，於是找來設計師協助重新設計及規劃住所空間，務求令6人2狗都可擁有彼此共融的生活空間。

今次介紹的個案位於荃灣恒麗園，一家五口居於實用面積671平方呎的單位，室內設計公司B.R.G.設計師Raphael透露，因戶主家庭人數較多，希望善用每一分空間；亦因家中有兩隻中型柴犬，「愛狗如己」的業主希望透過室內設計，令到人和狗都可住得更舒適，於是找到他們幫忙重新設計和規劃住所。

按圖即睇單位全貌：

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單位在用色及整體風格，都與香港不少住所裝修風格相似，以淺色原木及白色為主，易打理之餘，亦維持簡潔的感覺，可算是歷久不衰。不過為免過分單調，在廚動和浴室選用了綠色、藍色等色彩度高的瓷磚作為點綴，同時帶來更多層次感；至於物料方面因家有有看孩，則考慮到防水、防刮及耐用性三方面，更切合狗狗的生活特性。

在實際使用上，設計師亦花了不少心思，如主人房使用地台床，不只可用作儲物，低身的地台床不會遮去窗外的風景和陽光，有助突顯主人房落地大玻璃窗的優點；地台床更貼地面，好動的狗狗在主人房都有活動空間，雙方有更多相處機會。

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另一方面，因狗對自己的地盤意識強烈，設計師在設計電視櫃時，預留了左右兩側的位置，有足夠的空間放狗沙發，讓家中的兩隻柴犬都可擁有自己的專屬位置。此外，為免狗狗亂闖而發生意外，在走廊及廚房亦安裝了長虹玻璃趟門，不會阻隔陽光照入走廊和廚房，也能隔開牠們免生意外。

工程費用

木器工程 391,000

木工工程 147,000

油漆工程 59,000

泥水工程 206,000

電燈工程 143,000

水喉工程 59,000

雜項工程 134,000

總額 1,139,000

*相片由B.R.G. Interior Design Limited提供

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