聯儲局暫停加息背後的考量

美國聯儲局在6月份議息會議上維持利率不變，政策利率維持在5.25%。我們的基本情況預測仍是聯儲局確實有機會在7月加息，但一旦通脹回落或就業數據惡化，聯儲局便可能傾向在下一次會議維持利率不變。我們認為當聯儲局面對不同市場事件時，其實施超寬鬆政策的動力與過往相比或有減弱。宏觀環境日趨複雜，投資者務必審慎而行。

正如聯邦公開市場委員會的「點陣圖」暗示，利率上升存在重大風險：聯儲局最快或於7月恢復加息，並可能在今年稍後時間再加一次息，這需視乎通脹或就業數據是否惡化。

事實是高息將維持更長時間。聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上提到通脹風險「呈上行趨勢」，減息可能要「留待數年之後」。換言之，鮑威爾正企圖淡化市場對提早減息的預期。

從全球角度來看，這並非嶄新舉措。在過去一年，我們注意到各國央行普遍展現兩個重大的取向：首先，在通脹環境下，及早和盡快採取行動將比反應遲緩為佳（即傾向提早加息）。其次，央行行動亦正反映暫停加息與政策轉向之間的分別。舉例說，澳洲儲備銀行以至較近期的加拿大央行，均於暫停加息後再度恢復加息。