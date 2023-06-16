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日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律

環球社會熱點 15:15 2023/06/16

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日本參議院周五（16日）表決通過性犯罪相關刑法改革修正案，把合法性行為年齡由13歲上調至16歲。同時，改革內容亦包括把強制性交罪改名，並列明處罰條件等。

日本自衛隊射擊場2死1傷 自衛官候補生向同袍開槍被捕 【下一頁】

修正案把合法性行為年齡提高至16歲，共同社指此舉將有助防止初中生等兒童及青少年遭受性侵。但年齡相近者的性行為不會被罰，如果13至15歲青少年被性侵，加害者年長5歲以上將面臨刑罰。

日本的合法性行為年齡自1907年定為13歲後，多年未曾改變。日本此前為全球合法性行為年齡最低國家之一。

修正案亦把強制性交罪改為「不同意性交罪」，並就刑罰條件提出8項行為要素判斷，如暴力行為﹑威脅壓迫﹑酒精或藥物攝取及濫用上下屬關係等。除8項行為要素外，其他「類似」行為亦會面臨刑罰。

日本長野縣槍擊案4死 疑兇市議會議長父辭職（第二版） 【下一頁】

同時，各項罪名的追訴期延長5年，「不同意性交罪」現時追訴期將達15年。

法務省有官員透露，修正案並非希望改動強暴檢控定罪的機率，而是希望法院未來在相關案件裁決維持一貫。

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責任編輯：吳漢培

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