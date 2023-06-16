【英國王室】梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目

英國哈里王子（Prince Harry）太太（Meghan Markle）此前和音樂串流平台Spotify簽訂合約，製作播客節目Archetypes。但Spotify周四（15日）夜晚發表聲明，Archetypes不會推出第二季。

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Spotify和哈里的聲音節目製作公司Archewell Audio發表聯合聲明，指雙方同意終止合作，但對合作的系列節目感到自豪。Spotify同時宣布，將解僱約200名播客團隊僱員，佔其員工總數的2%。公司指雖然播客深受聽眾歡迎，但難以實現盈利。

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《華爾街日報》此前報道，哈里夫婦於2020年與Spotify簽訂價值2,000萬美元（約1.56億港元）的合約，但有消息人士指，由於哈里夫婦的產量未達獲得全數金額產量要求。

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Spotify和Archewell Audio數月前開始商量製作第二季，梅根計劃製作更多播客節目，該系列此前已邀請二人好友﹑網球巨星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）等人作客。但雙方就第二季製作的商討陷入停滯。

最近和梅根簽約的經紀公司WME表示，Archetypes背後團隊仍為其創建的節目感到自豪，梅根將繼續在另一平台上為觀眾製作更多內容。

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責任編輯：李俊儀