  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】梅根播客唔達標 Spotify止蝕腰斬節目

環球社會熱點 16:26 2023/06/16

分享：

分享：

英國哈里王子（Prince Harry）太太（Meghan Markle）此前和音樂串流平台Spotify簽訂合約，製作播客節目Archetypes。但Spotify周四（15日）夜晚發表聲明，Archetypes不會推出第二季。

安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬 【下一頁】

Spotify和哈里的聲音節目製作公司Archewell Audio發表聯合聲明，指雙方同意終止合作，但對合作的系列節目感到自豪。Spotify同時宣布，將解僱約200名播客團隊僱員，佔其員工總數的2%。公司指雖然播客深受聽眾歡迎，但難以實現盈利。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《華爾街日報》此前報道，哈里夫婦於2020年與Spotify簽訂價值2,000萬美元（約1.56億港元）的合約，但有消息人士指，由於哈里夫婦的產量未達獲得全數金額產量要求。

凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里 【下一頁】

Spotify和Archewell Audio數月前開始商量製作第二季，梅根計劃製作更多播客節目，該系列此前已邀請二人好友﹑網球巨星「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）等人作客。但雙方就第二季製作的商討陷入停滯。

最近和梅根簽約的經紀公司WME表示，Archetypes背後團隊仍為其創建的節目感到自豪，梅根將繼續在另一平台上為觀眾製作更多內容。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
2023/06/13
【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里
2023/06/12
【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
2023/06/11
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
日皇德仁與皇后雅子結婚30周年 偕女兒愛子養蠶溫馨合照
2023/06/09
日皇德仁與皇后雅子結婚30周年 偕女兒愛子養蠶溫馨合照
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機
2023/06/08
【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機

你可能感興趣

【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
08:05 2023/06/13
【英國王室】安德魯怕失去豪宅 裝修期間照唔搬
【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里
08:05 2023/06/12
【英國王室】凱特專心照顧3子女 3分1公務離家不足20公里
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
18:14 2023/06/11
英今夏氣溫首超30度 閱兵儀式最少3人暈倒
皇室 網絡熱話 哈里王子 英國 Spotify 串流

下一篇文章

日本上修合法性行為年齡至16歲 改革性犯罪法律
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

德新天鵝堡兩女遭性騷擾1死1傷 被捕美國男子推人落山谷
德新天鵝堡兩女遭性騷擾1死1傷 被捕美國男子推人落山谷
碧咸大仔教炸雞豪用貴價油 再惹網民狠批
碧咸大仔教炸雞豪用貴價油 再惹網民狠批
東京哈利波特影城周五開幕 內部率先曝光（多圖）
東京哈利波特影城周五開幕 內部率先曝光（多圖）
俄軍傳等指揮官士氣講話2小時 被烏炸死100人
俄軍傳等指揮官士氣講話2小時 被烏炸死100人
英國通脹逼人 擬廢除垃圾食物「買一送一」優惠禁令
英國通脹逼人 擬廢除垃圾食物「買一送一」優惠禁令
Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」
Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款