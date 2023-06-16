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【券商點睇】受惠英國持續通脹 美銀重申長江基建買入評級

股樓投資 15:17 2023/06/16

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美銀證券發表研究報告指，長江基建集團（01038）能受惠於英國持續通脹，有利於該公司利潤增長，因為其英國投資組合中受監管資產基礎是與通脹掛鈎。該行預計，今年第四季美國5年期及10年期國債收益率將分別下降至3.4%及3.25%，認為國債收益率下降將使長建2023財年及2024財年預測股息率達6.2%，顯得更具吸引力，將其目標價由53元下調至52.6元，重申「買入」評級。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

美銀表示，考慮到英國通脹上升及對電能實業（00006）的市場預期下調，將長江基建2023財年及2024財年的每股盈利預測下調3%及2%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

長江基建集團（01038） 買入 目標價 港股

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