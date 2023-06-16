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PGA合併案恐釀政治爭議 美參院或出手阻止

環球社會熱點 14:38 2023/06/16

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美國職業高爾夫球協會（PGA）早前宣布，與由沙特阿拉伯財團支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併。但合併案面臨政治挑戰，美國參議院針對合併發起兩個調查，更可能被參院領袖阻止兩者合併。

美PGA不敵沙特雄厚資金 財政無力續訴訟 同意與LIV合併 【下一頁】

參議院財政委員會主席﹑民主黨人懷登（Ron Wyden）去信PGA管理層，表明LIV背後的沙特財團引起關注，擔心後者與持續削弱法治的沙特政府關係，以及財團參與PGA賽事後應否獲得美國免稅優惠等。

懷登向PGA要求，提供相關問題詳細資訊說明，包括球手的言論自由﹑合併案架構及管理層的補償等，同時亦要求說明沙特財團擁有美國集團是否會對美國國家安全形成威脅。

美國司法部周四（15日）亦通報PGA，與LIV的合併案可能因為反壟斷疑慮而面臨評估。美國媒體指出，拜登（Joe Biden）政府亦可能在國會施壓下，調查合併案的潛在國家安全風險。

美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事 【下一頁】

一名長期處理外國交易的美國律師表示，拜登政府對沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）近年與中國關係改善感到憂慮。

共和黨人亦批評PGA與LIV合併，指兩方合作對911恐襲遇難者家屬而言猶如背叛，稱PGA一改原先立場。

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責任編輯：吳漢培

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