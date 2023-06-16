【烹飪機器人】劍橋大學研機器人懂辨認食譜　會自己下廚

▲ 劍橋大學科學家最近就研發烹飪機器人，能自己看影片學習，懂得自己根據食譜下廚。

機器人、人工智能（AI）等新科技技術已經逐漸成熟，未來或可於我們日常生活中提供協助，劍橋大學科學家最近就研發烹飪機器人，能自己看影片學習，懂得自己根據食譜下廚。

據ScienceDaily資料，劍橋大學科學家就透過視覺演算技術，讓機器人會分析影片每格影像，辨別不同食材和工具，如刀具和調味料等，以及人類手臂、手和臉部，讓食譜和影片轉化為機器人可執行的數學運算「向量」數據。

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該團隊就設計了八種簡單沙拉食譜，並拍成烹飪製作影片，同時訓練機器人辨別一系列食材，如椰菜、紅蘿蔔、蘋果、香蕉和橙等。當機器人識別食材和人類動作後，可確定在做八種沙拉中哪一種，當機器人「看見」人類一手拿著刀，另一手拿著胡蘿蔔時，它便可正確預判紅蘿蔔將會切成粒狀。

測試機器人學習能力時，研究人員將八道沙拉食譜輸入機器人資料庫，並讓機器人看了16部做菜影片，結果僅一部影片沒認出是在示範哪道食譜。機器人還能辨識影片中細微的變化或人類錯誤。如懂得判別兩個蘋果丁或三個蘋果丁應該都是在製作相同食譜。

但訓練機器人廚師的影片的風格不能像一般烹飪影片，因快速切換視角和特殊視覺效果會令機器人「眼花撩亂」，難以判別。此外，人類若手握紅蘿蔔，機器人會很難認出紅蘿蔔。為了讓機器人看得清楚，必需亮出整個紅蘿蔔，機器人才能辨別清楚。

責任編輯：李彥煒

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