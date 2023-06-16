  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烹飪機器人】劍橋大學研機器人懂辨認食譜　會自己下廚

科技 14:25 2023/06/16

分享：

分享：

劍橋大學科學家最近就研發烹飪機器人，能自己看影片學習，懂得自己根據食譜下廚。

機器人、人工智能（AI）等新科技技術已經逐漸成熟，未來或可於我們日常生活中提供協助，劍橋大學科學家最近就研發烹飪機器人，能自己看影片學習，懂得自己根據食譜下廚。

據ScienceDaily資料，劍橋大學科學家就透過視覺演算技術，讓機器人會分析影片每格影像，辨別不同食材和工具，如刀具和調味料等，以及人類手臂、手和臉部，讓食譜和影片轉化為機器人可執行的數學運算「向量」數據。

【人工智能】Google警告員工小心使用聊天機器人　包括自家人工智能Bard

【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明

該團隊就設計了八種簡單沙拉食譜，並拍成烹飪製作影片，同時訓練機器人辨別一系列食材，如椰菜、紅蘿蔔、蘋果、香蕉和橙等。當機器人識別食材和人類動作後，可確定在做八種沙拉中哪一種，當機器人「看見」人類一手拿著刀，另一手拿著胡蘿蔔時，它便可正確預判紅蘿蔔將會切成粒狀。

測試機器人學習能力時，研究人員將八道沙拉食譜輸入機器人資料庫，並讓機器人看了16部做菜影片，結果僅一部影片沒認出是在示範哪道食譜。機器人還能辨識影片中細微的變化或人類錯誤。如懂得判別兩個蘋果丁或三個蘋果丁應該都是在製作相同食譜。

但訓練機器人廚師的影片的風格不能像一般烹飪影片，因快速切換視角和特殊視覺效果會令機器人「眼花撩亂」，難以判別。此外，人類若手握紅蘿蔔，機器人會很難認出紅蘿蔔。為了讓機器人看得清楚，必需亮出整個紅蘿蔔，機器人才能辨別清楚。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
2023/06/15
【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
【Google AI】Google推AI新功能　虛擬試穿網購更容易
今日
【Google AI】Google推AI新功能　虛擬試穿網購更容易
【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明
今日
【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明
【ChatGPT】順應AI熱潮　Mercedes-Benz車內新增ChatGPT功能
今日
【ChatGPT】順應AI熱潮　Mercedes-Benz車內新增ChatGPT功能

你可能感興趣

【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
19:11 2023/06/15
【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
【Google AI】Google推AI新功能　虛擬試穿網購更容易
今日 12:50
【Google AI】Google推AI新功能　虛擬試穿網購更容易
【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明
今日 13:09
【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明
手機Apps 移動裝置 科技產品 食譜 Google 人工智能 劍橋大學

下一篇文章

【ChatGPT】順應AI熱潮　Mercedes-Benz車內新增ChatGPT功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【未來城市】日本建築公司N-Ark推漂浮城市計劃　料2030年建成可容納4萬人
【未來城市】日本建築公司N-Ark推漂浮城市計劃　料2030年建成可容納4萬人
【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
【Google Maps】推三大新功能　幫你找最靚旅遊景點拍攝角度
【Google Maps】推三大新功能　幫你找最靚旅遊景點拍攝角度
【VR影院】台灣科企將建移動式飛行VR影院　《進擊的巨人》成全球首套授權作品
【VR影院】台灣科企將建移動式飛行VR影院　《進擊的巨人》成全球首套授權作品
【ChatGPT詐騙】聊天機械人成詐騙手段　假ChatGPT程式強制騙客訂閱每月逾萬元
【ChatGPT詐騙】聊天機械人成詐騙手段　假ChatGPT程式強制騙客訂閱每月逾萬元
【Gameboy】美國麥當勞推懷舊Gameboy Color遊戲　為經典角色滑嘟嘟慶祝生日
【Gameboy】美國麥當勞推懷舊Gameboy Color遊戲　為經典角色滑嘟嘟慶祝生日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款