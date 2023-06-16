▲ 【虛擬資產】貝萊德向美SEC遞現貨比特幣ETF申請 Coinbase任加密貨幣託管人

美國捲起加密貨幣市場監管風暴之際，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）向美國證交會（SEC）申請推出現貨比特幣ETF。文件提到，該基金名為「iShares 比特幣信託」（iShares Bitcoin Trust），其資產主要由「信託託管人持有的比特幣組成」，力求普遍反映比特幣價格表現，而比特幣託管人是 Coinbase（美：COIN），現金託管人及信託管理人為紐約梅隆銀行。

雖然美股市場已上架追蹤比特幣期貨ETF，惟美國監管機構尚未批准任何現貨比特幣ETF申請，Grayscale、VanEck 和 WisdomTree等多間公司曾提交申請，但均未能成功。美國SEC目前正在與 Grayscale對簿公堂，就是否允許Grayscale 將其比特幣信託基金轉換為ETF 進行法律訴訟，預計今年晚些時候將對該案作出決定。

料貝萊德面臨SEC強烈阻力

一般而言，由申請到正式上架ETF，通常需要幾個月的時間，有外電引述資產管理律師事務所 Kelley Hunt & Charles 負責人 Aisha Hunt 表示，貝萊德或面臨SEC強烈阻力，並且可能會在 ETF 推出之前撤回申請。

貝萊德申請現貨比特幣ETF之際，加密貨幣價格仍遠低於歷史高位，而且加密貨幣行業面臨越來越嚴格審查。SEC 最近起訴 Coinbase和美國幣安Binance US涉嫌經營未註冊的證券交易所，SEC 還指責幣安將客戶資金與自己的資金混合一起。

而貝萊德與 Coinbase為戰略合作夥伴，去年貝萊德機構投資平台 Aladdin 宣布，將連接到 Coinbase Prime 進行加密交易和託管。

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責任編輯：李哲毅