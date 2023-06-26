  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】極兔速遞遞表來港上市　瑞銀、建銀招銀加入整體協調人　料集資10億美元

新股IPO 11:46 2023/06/26

分享：

分享：

【新股IPO】極兔速遞遞表來港上市　瑞銀、建銀招銀加入整體協調人　料集資10億美元

東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）6月16日遞表上市，已委任摩根士丹利、美銀及中金為上市聯席保薦人，極兔周一（26日）公布，進一步委任瑞銀為財務顧問及整體協調人、建銀國際及招銀國際整體協調人。招股書顯示，極兔擬將集資額用於（1）拓寬物流網絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務範圍；（3）研發及技術創新；及（4）用作一般企業目的和營運資金需求。

傳極兔集資5至10億美元

《彭博》早前報道，極兔將於未來幾日內遞表上市，並計劃集資5至10億美元（折合約39億至78億港元），並期望在今年內上市。

消息人士指，極兔目前仍未做出最終決定，包括上市時間表、集資規模，計劃可能會有變化。不過，極兔方面拒絕回應。據公司官方網站，轉戰美職的「球王」美斯（Lionel Messi，內地譯名：梅西）為極兔全球品牌代言人。

可是，港股新股市場一沉不起，據彭博數據，今年新股集資僅累籌得22億元，若要數及較大型的新股，已要數到去年10月中創新航 （03931） 上市，當時公司集資13億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（中）MPF下半年XX地區睇高一綫？混合資產基金續跑贏股票基金？

相關文章：

【王衛旗下】傳順豐擬入股東南亞快遞對手極兔1%至2%　極兔對此並無回應（第二版）

【新股IPO】極兔速遞傳目標今年下半年在港IPO　集資或至少78億元

【新股IPO】來凱醫藥2105今日起招股　一手入場費約6268元

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
東南亞 港股 IPO 集資
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】國有泓盈城市營運遞表　城發集團旗下　一文看清IPO消息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款