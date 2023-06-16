▲ 【新股IPO】極兔速遞據報最快未來幾日遞表上市 最多集資10億美元 「球王」美斯任公司代言人

據《彭博》報道，東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）將於未來幾日內遞表上市，並計劃集資5億至10億美元，並期望在今年內上市。

消息人士指，極兔目前仍未做出最終決定，包括上市時間表、集資規模，計劃可能會有變化。不過，極兔方面拒絕回應。據公司官方網站，轉戰美職的「球王」美斯（Lionel Messi，內地譯名：梅西）為極兔全球品牌代言人。

可是，港股新股市場一沉不起，據彭博數據，今年新股集資僅累籌得22億元，若要數及較大型的新股，已要數到去年10月中創新航 （03931） 上市，當時公司集資13億美元。

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編輯：姚卓然