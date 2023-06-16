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【ChatGPT】順應AI熱潮　Mercedes-Benz車內新增ChatGPT功能

科技 13:17 2023/06/16

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德國車廠平治（Mercedes-Benz）首都宣布在車内植入ChatGPT。

ChatGPT用途廣泛，不少企業亦窺見商機。近日，德國車廠平治（Mercedes-Benz）就宣布與Microsoft合作，將在汽車中新增ChatGPT功能供用戶使用。

ChatGPT的作用在於能自然流暢地與用戶聊天與執行指令，未來車主可於車內用「Hey, Mercedes」來啟動機器人，然後說出指示，如探測車內溫度、尋找導航方向等。就連與汽車無關的問題，如找尋食譜、旅遊景點等，ChatGPT也能回應。Microsoft表示，車內的ChatGPT亦可與其他應用程式連結，例如可處理餐廳訂座、買票等類型指令。

【ChatGPT】研究：日本企業對ChatGPT應用興趣不大

【人工智能】Google警告員工小心使用聊天機器人　包括自家人工智能Bard

該合作目前還在試驗階段，目前，美國的Mercedes-Benz車主可以用口頭指令:「Hey, Mercedes，我想加入測試計畫」（ “Hey Mercedes, I want to join the beta program.”）來加入ChatGPT的測試計劃。要注意的是，目前的測試只開放予美國本地擁有「MBUX infortainment」系統的車主。

【生成式AI】Samsung開發自家AI模型　服務支援9大領域　料最快12月推出

責任編輯：王愷楹

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