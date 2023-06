【ChatGPT】順應AI熱潮　Mercedes-Benz車內新增ChatGPT功能

▲ 德國車廠平治(Mercedes-Benz)首都宣布在車内植入ChatGPT。

ChatGPT用途廣泛,不少企業亦窺見商機。近日,德國車廠平治(Mercedes-Benz)就宣布與Microsoft合作,將在汽車中新增ChatGPT功能供用戶使用。

ChatGPT的作用在於能自然流暢地與用戶聊天與執行指令,未來車主可於車內用「Hey, Mercedes」來啟動機器人,然後說出指示,如探測車內溫度、尋找導航方向等。就連與汽車無關的問題,如找尋食譜、旅遊景點等,ChatGPT也能回應。Microsoft表示,車內的ChatGPT亦可與其他應用程式連結,例如可處理餐廳訂座、買票等類型指令。

該合作目前還在試驗階段,目前,美國的Mercedes-Benz車主可以用口頭指令:「Hey, Mercedes,我想加入測試計畫」( “Hey Mercedes, I want to join the beta program.”)來加入ChatGPT的測試計劃。要注意的是,目前的測試只開放予美國本地擁有「MBUX infortainment」系統的車主。

