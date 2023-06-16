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【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明

科技 13:09 2023/06/16

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近日Meta首席AI科學家Yann LeCunn就表示，目前如ChatGPT等AI系統還不具備人類智慧的水準，還不如一隻狗般聰明。

人工智能（AI）威脅論時有聽聞，就連科技狂人Elon Musk及Bill Gates等知名人士都對AI發展相當謹慎，近日Meta首席AI科學家Yann LeCunn就表示，目前如ChatGPT等AI系統還不具備人類智慧的水準，還不如一隻狗般聰明。

日前Meta首席AI科學家Yann LeCunn於Viva Tech會議上表示，AI還沒具太高智慧，「那些系統仍非常有限，AI對現實世界的基本上沒任何了解，因為目前僅純粹文本訓練，而多數人類知識都跟語言無關，所以這部分的人類經驗還沒被AI捕捉到。」

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Yann認為，AI現在可以通過美國的律師資格考試，但卻無法使用洗衣機，但10歲的小孩可以在10分鐘內學會。換言之，AI現在還缺少一些真正的東西，才能達到人類的智慧水平，甚至未能達到狗的智慧。目前Meta正致力於用影片訓練AI，而不僅僅是語言訓練。

他又舉另一個例子，五個月大的嬰兒看到漂浮的物體，不會想太多，但九個月大的嬰兒會驚訝，因為他意識到一個物體不應該漂浮。Yann表示，如果不知道怎麼用機器再現這種能力，在此之前，AI都不會具人類水準的智慧，也不會有狗或貓水準的智慧。

對於AI威脅論，Yann不認為未來出現比人類聰明的機器是一種威脅，反應視為有益的東西，如陪伴在日常生活的AI助手。

責任編輯：李彥煒

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