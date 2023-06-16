▲ 【字節跳動】抖音電商據報再調整組織架構：加強引入白牌商家平價產品 提高年內訂單量考核要求

內地電商競爭白熱化，低價產品成為新戰場，有內媒指，字節跳動旗下抖音電商近期進行一系列組織調整，旨在更高效地引入及扶持商品價格更低的產業帶商家、白牌商家，據報2023 年抖音電商在不下調 GMV（交易總額）目標的前提下，提高了對 「訂單量」的考核要求，上述變化顯示，提高商品的豐富度，以及強調性價比正成為抖音電商當前優先級較高的任務。

報道指出，為了扶持中小商家，抖音電商曾在 2022 年 7 月成立了一個商家發展中心，與服飾、珠寶、食品等十多個行業運營組並列，各行業負責人均向時任抖音電商運營負責人木青匯報，據了解，當時日均銷售額小於 3 萬的商家被悉數劃歸至這個中心。在此之前，抖音電商完全依照行業做商家劃分，不論他們的規模是大是小，是品牌還是白牌。

5月品牌商家納A組 非品牌商家屬B組

報道稱，抖音電商發現將這些中小商家全部整合進一個中心的做法過於簡單了，由於不同行業間存在巨大差異，統一運營的時候困難重重，商家成長的速度也比預期中更慢，故到2023年5月，抖音電商做了一輪新的調整，將現有的十多個行業運營組和商家發展中心打散，並最終分成了 A 、B 兩個組。

所有品牌商家將進入 A 組，非品牌商家進入 B 組，每組再根據各自情況，細分成不同的行業做針對性運營，比如在珠寶領域，屬於品牌的周大福 （01929） 會被劃進 A 組，沒有品牌的珠寶商進入 B 組，銷售額高低將不再作為劃分商戶類別的評判標準。

B組更關注訂單量

A 組由抖音電商運營負責人木青管理；B 組由近期從字節商業化銷售部門轉入抖音電商的趙睿負責，他們均向抖音電商總裁魏雯雯匯報。與此同時，抖音電商還改革了針對商家運營的考核標準，以品牌商家為主的 A 組更關注 GMV；以白牌商家為主的 B 組更看重訂單量。

報道分析指，抖音電商是中國增長速度最快的電商平台，去年支付 GMV 達到 1.6 萬億元，今年目標 2.3 萬億元。如今，當抖音電商把貨架場（商城、搜索）作為更重要的經營陣地時，商品的豐富度與價格力變得格外重要，因平台也將直面與主打全網低價拼多多的競爭。

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編輯：李哲毅