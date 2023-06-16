瑞士教師憂小學生穿尿片成風氣 年齡最大11歲

瑞士教師聯合會（Swiss Federation of Teachers）主席Dagmar Rösler接受瑞士媒體採訪，指發現有11歲的兒童穿著尿布上學，對情況感到憂慮。兒童發展專家Rita Messmer亦指，在學校內穿尿布的兒童數目激增。

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Dagmar Rösler表示，兒童4歲開始上學，若此年齡層兒童穿著尿布算合理。但當11歲的兒童還穿著尿布上學，是一個令人憂慮的趨勢。報道更指，很多兒童已習慣穿著尿布，方法雖然方便但不衛生，惟兒童已無興趣改變情況。情況亦加重老師負擔，需要協助學生更換尿布。

教育科學專家Margrit Stamm指，部分家長因為尿布方便，所以放任子女穿著，如今更完全不視為問題。她批評做法，發出一個完全錯誤的信息。Rita Messmer接受瑞士《周日報》（SonntagsZeitung）採訪透露，曾接收一名11歲的患者，發現她此前從未被教導如何自己如廁。

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情況並非瑞士獨有，美國紐約的水牛城（Buffalo）亦出現類似情況。水牛城教師聯合會（Buffalo Teachers Federation）主席Phil Rumore早於2019年就強調，換尿布並非教師的責任。他指無任何政策或程序，可以集體教導兒童如廁，或及時協助他們清理，否則會難以上堂。

聯合會已錄得43宗兒童未接受如廁訓練的記錄，指情況會導致事故或被同學嘲笑。但協會亦承認，部分患有疾病的兒童選擇有限，或導致需要使用尿布。

Mayo Clinic數據指，平均年齡18至24個月的兒童，就可以接受如廁訓練。

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責任編輯：李俊儀