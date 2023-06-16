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【Google AI】Google推AI新功能　虛擬試穿網購更容易

科技 12:50 2023/06/16

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人工智能（AI）已逐步進入我們日常生活，近日Google亦推出新AI的虛擬試穿功能，讓網購服飾更簡便。

人工智能（AI）已逐步進入我們日常生活，近日Google亦推出新AI的虛擬試穿功能，讓網購服飾更簡便。

Google於美國時間週三（14 日）就更新了一系列AI功能，其中包括用在Google購物的虛擬試穿（virtual try-on，VTO）功能，可展示各種衣服服飾在不同真人模特兒身上的效果，幫助用戶在購買前可試穿並想像衣服穿在身上的樣子。目前該功能已開放給美國用戶虛擬試穿各品牌的女士上衣。據了解，VTO背後是使用Google的生成式AI模型，透過將高斯雜訊加到圖像上，AI模型再學習如何去除雜訊來訓練如何生成逼真的圖像。

VTO功能僅需一張衣服的圖像，可以模擬在模特兒擺出不同姿勢時，衣服包裹、重疊、貼合在真人身上所形成的皺褶和陰影。據稱，Google提供試穿的模特兒具有不同的膚色、種族、髮型和身材，尺碼從XXS到4XL不等，可幫助各用戶看到服裝在與自己相似身材上所展現的效果。

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其次，Google亦推出Google Lens功能。現時當用戶在Google搜尋中查詢有關某個地點或目的地的問題時，Google會整理出對該地點的評價、商家提交的評論、照片和營業細節等資訊。而新推出的Google Lens則提供可以用皮膚照片搜尋的新功能，用戶拍照就可在網路上找到與自己相似的皮膚狀況。Google表示只用語言來描述膚況有時並不準確，因此推出皮膚搜尋功能，但搜尋結果仍不能當作專業診斷。

此外，Google Lens也會在未來幾周內引入AI聊天機器人Bard。一個月前，Google Bard可在回應用戶問題的答案中加入照片，而若有了Google Lens的支援，用戶也可以在查詢時輸入包含圖像的指令。

責任編輯：李彥煒

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