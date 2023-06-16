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【國泰293】國泰航空10月起優化機師飛行時數薪金計算方式

股市 12:19 2023/06/16

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【國泰293】國泰10月起優化機師飛行時數薪金計算方式

國泰航空 （00293） 公布，將會優化飛行時數薪金計算方式，機師執勤的所有航班飛行時數薪金，將改以更表上設定的飛行時數及實際飛行時數，兩者中取較高者計算。但由於新安排涉及電腦系統更新，因此將於10月份的機師更表開始生效。

國泰表示，機師的薪酬架構由底薪、津貼、飛行時數薪金組成，今年初已將所有機師的底薪及完成飛行時數目標薪金上調3.3%，並增加若干職級機師的津貼。因應與機師同事的交流及最近就薪酬待遇的檢討，公司將會優化飛行時數薪金的計算方式。

航務董事甘沛思表示，今次調整為機師就薪酬提供更大確定性，集團將繼續檢視機師薪酬待遇的競爭力，並在適當及合乎公司持續發展的情況下調整。

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編輯：姚卓然

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