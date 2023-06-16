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【券商點睇】北京率先將輔助生殖納入醫保 錦欣生殖凸顯政策支持

股樓投資 12:19 2023/06/16

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招銀國際指出，北京率先將相關輔助生殖技術項目納入醫保報銷，凸顯政策支持。北京作為國內第一個將輔助生殖納入醫保的城市，對未來國家層面及其他地方出台類似政策具有重要指導意義。換言之，錦欣生殖（01951）理應得益。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

根據Frost&Sullivan的數據，中國2018年的輔助生殖滲透率為7%，遠遠低於美國的30.2%，表明中國輔助生殖領域有巨大的發展空間。根據歐美及亞洲地區的經驗，隨着國民收入水以及對不孕不育重視程度的提高，輔助生殖的滲透率也將隨之提高，把輔助生殖服務納入醫保報銷將明顯加快輔助生殖滲透率的提升。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行維持錦欣生殖的「買入」評級，調整目標至9.15元，以反映港元兌人民幣滙率假設的變化。該行預計錦欣生殖在2023至2025年的收入增速為22.1%、20.6%和20.1%，經調整淨利潤增速分別為84.9%、19.5%及21.7%。

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責任編輯：林衛

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錦欣生殖（01951） 買入 目標價 港股 中國

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