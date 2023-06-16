【大劉甘比】10歲兒子劉仲學做生意　設計桌遊《 Arctic Party 》籲關注全球暖化

▲ 劉仲學與甘比陳凱韻向劉鑾雄展示 《 Arctic Party 》

香港流行桌上遊戲，華人置業 （00127） 旗下銅鑼灣皇室堡將於7月3日至16日舉行《 WINDSOR Board Game Party 》 ，展示多款益智桌上遊戲，場內將首賣由「大劉」劉鑾雄兒子劉仲學初次設計的桌上遊戲《 Arctic Party 》。

10歲劉仲學甚具生意頭腦，同時關心環保議題，他旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造以全球暖化和環保作主題的桌上遊戲《 Arctic Party 》。

劉仲學親自設計桌遊《 Arctic Party 》

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《 Arctic Party 》結合刺激對戰及有趣玩法，旨在提高玩家對環境議題的關注， 故場內的桌上遊戲體驗活動亦將主打這款遊戲 ，作為「BJ Games」的創業作品，劉仲學對 《 Arctic Party 》 充滿信心並且承諾將有關收益全數撥捐慈善用途。

將售桌遊及舉行STEM工作坊

銅鑼灣皇室堡《WINDSOR Board Game Party 》分為「桌上遊戲市集」及「桌上遊戲限定活動」兩大部分 ，前者的參與單位陣容鼎盛， 包括「Jiuga Games」、「童創文化」、「Birdsnk」、「Time2Play」、「桌遊學苑」、「點子啟發」、「正派遊戲」及「YWCA女青及一擊入魂」 ，合共售賣數十款桌上遊戲 。 「 桌上遊戲限定活動」 則包括桌上遊戲體驗活動、 STEM工作坊、新書發布會及講座等，所有活動費用全免歡迎公眾參與 。

華人置業行政總裁陳凱韻表示，玩桌上遊戲能夠鍛鍊智商及情商，值得大力推廣，自己十分欣賞年青人發揮創意及追求夢想，並樂意提供幫助，「如果大家有新穎及富教育意義的主意，例如像劉仲學般推出以環保作主題的桌上遊戲，請隨時與我們聯絡，洽談合作方案。」

劉仲學稱，好高興能夠推出自己的作品，在製作過程中雖然遇上不少挑戰，但慶幸有家人的幫助及鼓勵，最終所有問題都能夠迎刃而解，除了將利潤全數捐作慈善用途，亦會把《Arctic Party》送給有需要的學生及小朋友作為禮物，期望為他們帶來快樂。

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編輯：李哲毅