【國情點睇】當局部署6大發力重點 發改委：抓緊出台政策文件

國家發改委新聞發言人孟瑋於周五（16日）的新聞發布會上稱，隨着宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信中國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。下一步，發改委將重點要在6方面發力。第一，抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

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第二，加快實施「十四五」規劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施，以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。第三，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。

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第四，扎實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。第五，強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業渠道，多渠道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。第六，抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。

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責任編輯：林衛