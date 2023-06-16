【券商點睇】CFO離職觸發恐慌拋售 九毛九呈絕佳買入機會

交銀國際發表報告指，九毛九（09922）因任職多年的CFO離職，引發的恐慌拋售，與其強勁的運營和前景不相符。消息發布後，CFO李灼光與接替的蘇淡滿一起參加了 3 個投資者電話會議，並重申他與董事會沒有分歧。隨着中國經濟重啟，九毛九正處於銷售和盈利復甦的堅實階段，李灼光認為現在是一個離開的合適時機。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

該行指出，5 月太二的翻枱率提高至4倍，按年增長18%，；九毛九品牌增長至2.8倍，按年增長12%； 而慫火鍋持平於3.7倍。 首5個月，太二已開設35家餐廳，符合全年指引的進度，慫火鍋已開設13家餐廳，其之前25家的全年開業指引，現修改為30至40家餐廳。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

交銀國際表示，九毛九股價調整是一個很好的買入機會，更是該行下半年消費板塊的首選股。最新目標價為23.2元，應對2023至2024年預測市盈率為38倍，市盈增長率（PEG）則為0.8倍。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛