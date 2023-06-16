  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德新天鵝堡兩女遭性騷擾1死1傷 被捕美國男子推人落山谷

環球社會熱點 12:21 2023/06/16

分享：

分享：

德國著名景點新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）傳出兩名女子被性侵，慘遭拋下50米高山谷，最終導致1死1傷。警方及後拘捕一名美國男疑犯，控以謀殺及性侵罪名。

美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億 【下一頁】

巴伐利亞州檢察官Thomas Hörmann透露，事發於周三（14日），兩名女子當時正在新天鵝堡附近的吊橋遊覽，中途遇上30歲男疑犯後被說服同行。

據報男子其後在隱密步道試圖攻擊其中一名21歲女子，同行22歲女子嘗試解救友人不果，二人被男子推下山谷。目擊者表示，兩人跌落約50米。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

丹佛金塊首奪NBA總冠軍 主場館附近爆槍擊10人傷 【下一頁】

富森（Fussen）拯救隊發現兩人，並由直昇機送往附近診所治療。21歲女子搶救後宣告不治，22歲友人傷重留院。據悉，遇襲兩人同為美國人。

男子事後逃離現場，警方隨後表示拘捕一名男疑犯。現場人士拍攝畫面可見，被捕男子戴帽﹑身穿T恤及牛仔褲，被警方扣上手銬帶走。當地警方循謀殺﹑意圖謀殺及性侵調查事件。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本自衛隊射擊場2死1傷 自衛官候補生向同袍開槍被捕
2023/06/14
日本自衛隊射擊場2死1傷 自衛官候補生向同袍開槍被捕
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
2023/06/13
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
法鄰里因土地與噪音爭執 爆槍擊釀1英女童死
2023/06/12
法鄰里因土地與噪音爭執 爆槍擊釀1英女童死
德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理
2023/06/12
德國逾3成年輕男性認為 對女性施暴屬合理
法國持刀襲擊案2成人4幼童受傷 疑兇為敘利亞難民
2023/06/09
法國持刀襲擊案2成人4幼童受傷 疑兇為敘利亞難民

你可能感興趣

日本自衛隊射擊場2死1傷 自衛官候補生向同袍開槍被捕
14:30 2023/06/14
日本自衛隊射擊場2死1傷 自衛官候補生向同袍開槍被捕
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
18:06 2023/06/13
英諾定咸爆「重大事件」釀3死 警拘1男兼封6條道路
法鄰里因土地與噪音爭執 爆槍擊釀1英女童死
15:23 2023/06/12
法鄰里因土地與噪音爭執 爆槍擊釀1英女童死
罪案 網絡熱話 德國 美國 性騷擾 謀殺

下一篇文章

83歲阿爾柏仙奴證喜獲麟兒 取名「Roman」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億
美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億
俄軍傳等指揮官士氣講話2小時 被烏炸死100人
俄軍傳等指揮官士氣講話2小時 被烏炸死100人
Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」
Gordon Ramsay餐廳一個漢堡賣842元 被批「味道同巨無霸差不多」
【俄烏戰爭】烏稱奪回百平方公里領土 IAEA望確保核電廠供水（持續更新）
【俄烏戰爭】烏稱奪回百平方公里領土 IAEA望確保核電廠供水（持續更新）
東京哈利波特影城周五開幕 內部率先曝光（多圖）
東京哈利波特影城周五開幕 內部率先曝光（多圖）
英國通脹逼人 擬廢除垃圾食物「買一送一」優惠禁令
英國通脹逼人 擬廢除垃圾食物「買一送一」優惠禁令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款