德新天鵝堡兩女遭性騷擾1死1傷 被捕美國男子推人落山谷

德國著名景點新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）傳出兩名女子被性侵，慘遭拋下50米高山谷，最終導致1死1傷。警方及後拘捕一名美國男疑犯，控以謀殺及性侵罪名。

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巴伐利亞州檢察官Thomas Hörmann透露，事發於周三（14日），兩名女子當時正在新天鵝堡附近的吊橋遊覽，中途遇上30歲男疑犯後被說服同行。

據報男子其後在隱密步道試圖攻擊其中一名21歲女子，同行22歲女子嘗試解救友人不果，二人被男子推下山谷。目擊者表示，兩人跌落約50米。

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富森（Fussen）拯救隊發現兩人，並由直昇機送往附近診所治療。21歲女子搶救後宣告不治，22歲友人傷重留院。據悉，遇襲兩人同為美國人。

男子事後逃離現場，警方隨後表示拘捕一名男疑犯。現場人士拍攝畫面可見，被捕男子戴帽﹑身穿T恤及牛仔褲，被警方扣上手銬帶走。當地警方循謀殺﹑意圖謀殺及性侵調查事件。

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責任編輯：吳漢培