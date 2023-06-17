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德新天鵝堡兩女遇襲1死1傷 美媒指為華裔大學畢業生（第二版）

環球社會熱點 16:49 2023/06/17

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德國著名景點新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）傳出兩名女子被性侵，慘遭拋下50米高山谷，導致1死1傷。警方及後拘捕一名美國男疑犯，控以謀殺及性侵罪名。《紐約郵報》報道，兩名受害人同為美籍華裔，為伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）應屆畢業生，死者是21歲的Eva Liu，傷者是其22歲同學Kelsey Chang。

（第二版更新兩名受害者身份）

美白人員工控星巴克種族歧視 勝訴獲賠近2億 【下一頁】

巴伐利亞州檢察官Thomas Hörmann透露，事發於周三（14日），兩名女子當時正在新天鵝堡附近的吊橋遊覽，中途遇上30歲男疑犯後被說服同行，他稱可帶兩人到另一個觀景點。

據報男子其後在隱密步道試圖企圖性侵21歲女子，同行的22歲女子嘗試解救友人不果，二人被男子推下山谷。目擊者表示，兩人跌落約50米。

    點擊圖片放大
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丹佛金塊首奪NBA總冠軍 主場館附近爆槍擊10人傷 【下一頁】

富森（Fussen）拯救隊發現兩人，並由直昇機送往附近診所治療。21歲女子搶救後宣告不治，22歲友人傷重留院。

男子事後逃離現場，警方隨後表示拘捕一名男疑犯。現場人士拍攝畫面可見，被捕男子戴帽﹑身穿T恤及牛仔褲，被警方扣上手銬帶走。當地警方循謀殺﹑意圖謀殺及性侵調查事件。

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責任編輯：吳漢培

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