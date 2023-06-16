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【中國經濟】瑞銀下調中國今年經濟增長預測至5.2%　籲關注7月政治局會議

宏觀解讀 11:56 2023/06/16

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【中國經濟】瑞銀下調中國今年經濟增長預測至5.2%　籲關注7月政治局會議

隨著房地產反彈力道減弱和消費復甦失去動力，瑞銀下調中國GDP增長的預測，預計今年經濟將增長5.2%，低於此前預測的5.7%，並將明年的預測從5.2%下調至5%，並稱下個月底可能會有更多政策支持。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告中表示，隨著基數效應消退，5月經濟數據按年增速放緩，且高頻數據顯示6月至今成長動能未有明顯改善，第二季經濟按季成長可能大幅弱於此前預期。第二季以來，消費按季增長動能持續放緩，預計下半年房地產活動企穩，但存在較大不確定性。

關注7月政治局會議

該行表示，7月的政治局會議將是關注一攬子政策或重大政策基調變化的關鍵。隨著中國人民銀行開始降息，一些二綫城市也已放寬房地產政策，7月下旬之前可能會宣布更多措施。

瑞銀表示，國務院及其主要部門正在推動包括降低部分稅費、准入壁壘、交易成本等提振信心的措施。任何重大的財政政策支持可能仍需等到政治局會議。

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編輯：姚卓然

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