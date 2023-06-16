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【中國救市】基建股走強 傳中國擬推大規模經濟刺激措施 包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等
宏觀解讀 11:28 2023/06/16
中國再傳出招刺激經濟，《華爾街日報》報道指，中國正計劃採取大規模措施重振疲軟經濟，包括可能投入數十億美元的基礎設施支出、放寬限購以鼓勵房地產投資者買入更多房屋，以及發行涉約1萬億元人民幣的特別國債，而有關措施將於未來數日發布。
基建股走強，中交建 （01800） 、中鐵建 （01186） 、中國中鐵 （00390） 分別升3.8%至4.2%。
報道指，上述1萬億元人民幣特別國債將被用於資助基礎設施項目，以及其他刺激經濟增長措施，同時會間接用於幫助地方政府償還債務。此外，當局還考慮取消小城市第二套住房的購買限制，刺激更多房地產市場活動。
繼人行本周降息之後，內地政府計劃更直接地干預經濟，反映北京正加緊關注復甦前景。 周四（15日）公布的 5 月份工業生產、零售銷售和投資的新數據延續4 月份放緩趨勢，此外，16至24歲人群的失業率升至20.8%的歷史新高。
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編輯：李哲毅
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