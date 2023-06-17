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【日本議息】日圓挫1%低見141.92　兌港元低見5.51　日本央行：如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆

股市 06:29 2023/06/17

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【日本議息】日本央行維持利率不變　如有必要將毫不猶豫加碼寬鬆　

日本央行維持寬鬆，日圓受壓，日圓兌每美元曾跌1.2%，低見141.92，收報141.82，每百日圓兌港元曾跌1.2%，低見5.5106，收報5.5120。

日本股市惠寬鬆，日經指數升0.7%，收報33706點，再創33年高。

日本央行將基準利率維持在歷史低點負0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。

日本央行此次會議以9比0通過利率決，又一致投票通過收益率曲線控制（YCC），維持10年期國債收益率目標區間在正負50個基點，並將年度ETF購買上限維持不變，為12萬億日元。當局表示，如有必要將毫不猶豫地加碼寬鬆，同時又需要關注金融和外匯市場。

當局指，因為傳導效應，CPI近期在3.5%附近。通脹預期基本維持不變，而日本核心消費者通脹可能在本財年中期增速放緩。再者，在工資上漲的同時，耐心地保持寬鬆的物價目標。日本經濟有望繼續適度復甦，又維持對日本經濟的評估。

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編輯：姚卓然

 

 

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