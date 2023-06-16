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83歲阿爾柏仙奴證喜獲麟兒 取名「Roman」

環球社會熱點 11:14 2023/06/16

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出演經典電影《教父》（The Godfather）的83歲老牌男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）上月承認，現年29歲的女友Noor Alfallah已有身孕。他周四（15日）證實女友已誕下一名兒子，取名為Roman Pacino。

83歲阿爾柏仙奴第4度做爸爸 29歲女友有喜 【下一頁】

阿爾柏仙奴和女友此前在晚餐約會時，證實女友已懷有8個月身孕，即將迎來他人生中的第4個子女。是次聲明確認，兩人喜獲麟兒。美國八卦新聞網站《TMZ》報道指，兩人都對兒子的來臨感到非常興奮。

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此前有報道指，阿爾柏仙奴拒絕相信自己有能力令他人懷孕，所以要求女友接受產前DNA測試。而女方亦一直隱瞞懷孕消息直至身懷六甲，男方亦認為兩人關係其實早已完結。

日本公布少子化對策 育兒家庭津貼擴大 可優先分配公屋 【下一頁】

但英媒《每日郵報》引述兩人共同好友報道，阿爾柏仙奴和女友對懷孕一事感到非常驚喜。報道亦否認女方為錢而和阿爾柏仙奴交往說法，指她多年來都希望擁有子女，對方不但出生於富有家庭，亦擁有自己的事業。

阿爾柏仙奴現共有4名子女，除剛剛出生的Roman外，還包括前女友Jan Tarrant所生的女兒，及前妻 Beverly D'Angelo所生的龍鳳雙胞胎Olivia和Anton。據悉女兒現年33歲，而雙胞胎則現年22歲。

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責任編輯：李俊儀

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