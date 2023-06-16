▲ 【收購曼聯】曼聯據報商議就60億美元賣盤 授予卡塔爾財團獨家談判

英超球會曼聯（Manchester United，美：MANU）賣盤再有進展，有外電引述消息指，曼聯正商議授予Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani為首的卡塔爾體育投資公司獨家談判權，據報卡塔爾體育投資公司出價超過60億美元。

消息人士指，現時曼聯大股東格拉沙家族計劃收取現金退出。消息人士補充說，與另一位有意收購曼聯的英國億萬富翁Jim Ratcliffe出價相比，格拉沙家族目前更傾向接受卡塔爾體育投資公司報價。Ratcliffe為化學品生產商INEOS創始人，據報他提議讓格拉沙家族將保留少數曼聯持股。

若獨家談判落實，曼聯將不被允許 Sheikh Jassim以外的任何競標者進行談判，目前尚不清楚此期限可能持續多長時間，消息人士警告說，情況仍在不斷變化，Ratcliffe的新出價可能會阻止Sheikh Jassim獲得獨家談判期。

與其他球會交易相比， Sheikh Jassim出價存有大量溢價。去年，以 Todd Boehly 和 Clearlake Capital 為首投資集團以 31 億美元收購英超球隊車路士，其估值為上一財年收入的5.7 倍。根據 Refinitiv的數據，超過 60 億美元估值是曼聯去年收入的10倍以上。

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編輯：李哲毅