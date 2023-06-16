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【美國加息】前儲局副主席克拉里達：加息周期或7月結束　「加息至6厘左右或是合理終點」

股市 10:54 2023/06/16

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【美國加息】前儲局副主席克拉里達：加息周期或7月結束　「加息至6厘左右或是合理終點」

前美國聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，當局可能在7月議息會議進行最後一次加息，並結束本輪加息周期，聯儲局目前處於「依賴數據」的模式。他又補充指，市場對於聯儲局最多會加息到10%的預測不太可能成為現實，「目前來看，6%左右可能是一個合理的終點」。

鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機、【下一頁

現任品浩（Pimco）全球經濟顧問的克拉里達表示，這是很長一段時期以來，他首次認為聯儲局把經濟數據作為政策考量的依據。同時，他又認為，如果數據更接近市場預期而不是聯儲局的預期，那麼加息周期可能在7月結束。

他指，觀察到聯儲局的立場比投資者或品浩更為鷹派，預測利率將高於此前預期，因為通脹下降速度比很多人預期的慢，而且失業率升幅也小於很多人預期。

克拉里達表示，由於在下一次聯儲局會議前只會發布一份就業報告和一份消費者價格指數報告， 相信聯儲局不會有太多數據消化，而這是他所講的尷尬但鷹派的停頓。

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編輯：姚卓然

 

宏觀分析 經濟衰退 貨幣政策 美股 經濟 加息 議息 失業率 美國聯儲局
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