創科、中醫聯手 數碼轉型服務社區 《樂活視診長新冠服務計劃》正式啟動

▲ 主禮嘉賓合照 右起： 暨南中醫同學會 會長區浩庭醫師 、獅子會社區服務基金創會主席 梁麗琴、全國政協、立法會議員 黃錦輝教授、經商局副局長 陳百里博士、樂活視診籌委會聯合主席 施禮賢、樂活視診籌委會聯合主席 梁凱喬、樂活視診計劃顧問、全國政協、行政會議成員 高永文醫生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部處長 黃承祖、獅子會港澳303區候任總監 陸嘉暉、港九中醫師公會首席理事長 何國偉醫師 。

新冠疫情反覆，不少長者在新冠康復後身體仍受各種長新冠症狀困擾，《樂活視診長新冠服務計劃》，於6月11日舉行啟動禮，出席嘉賓包括計劃顧問、全國政協、行政會議成員高永文醫生、經商局副局長陳百里博士、中央人民政府駐香港特别行政區聯絡辦公室青年工作部處長黃承祖先生、全國政協、立法會議員黃錦輝教授、港九中醫師公會首席理事長何國偉醫師、暨南大學香港中醫同學會會長區浩庭醫師、港九中醫師公會理事長李嘉欣醫師、樂活視診籌委會聯合主席梁凱喬、施禮賢、獅子會港澳303區候任總監陸嘉暉獅兄、獅子會社區服務基金創會主席梁麗琴上屆總監、香港創科發展協會主席陳迪源、「InnoClub」代表恒生銀行商務理財業務及客戶總監黃宏活先生、iMeddy代表蔡國俊、My Joy+代表鄧肇霆等。計劃首階段將服務1,000人次，為8個社區的長者義診，目標為2022年6月後曾確診的60歲以上長者，利用中藥調理長新冠徵狀，聯動創科界、中醫界，推動社區服務應用數碼科技，為長者調理身體之外，亦讓他們享受科技帶來的便利。

▲ 樂活視診長新冠服務計劃啟動儀式

▲ 樂活視診長新冠服務計劃各機構代表大合照

樂活視診籌委會聯合主席梁凱喬表示：「數碼轉型是非常重要的發展方向，我們希望提供社區服務，結合中醫服務協同數碼轉型，減少長者數碼鴻溝，利用數碼化服務令長者更加方便。發起這個聯盟的第一個服務，我們希望未來更多Startup可以將產品應用在社區服務，希望更多中醫師加入，開始線上視像診症，協助居家安老服務發展。」

▲ 樂活視診 推動社區服務數碼轉型 右起 ：My Joy+總監鄧肇霆、iMeddy董事蔡國俊、香港創科發展協會主席陳廸源、InnoClub代表黃宏活、立法會議員黃錦輝教授、樂活視診籌委會聯合主席梁凱喬。

服務計劃由註冊中醫師線上義務診症，每位長者可接受三次診症，每次三日中藥調理。長者可到社區中心、甚至在家中透過平板電腦已可以診症，義工上門派送藥物及為長者進行智能記憶力測試篩查，讓社區中心有系統地掌握長者情況，日後作出適當關顧。

▲ 右起 ：港九中醫師公會理事長李嘉欣醫師、港九中醫師公會首席理事長何國偉醫師、獅子會社區服務基金創會主席梁麗琴、暨南大學香港中醫同學會會長區浩庭醫師、樂活視診籌委會聯合主席施禮賢。

主禮嘉賓暨計劃顧問高永文醫生致辭：「在疫情期間，中醫師率先利用視像問診，遙距為病人診症，據非正式統計現在香港已經有超過1,000間現代化中醫診所，今次服務亦都是一個推廣中數碼化的好機會，相信利用視診軟件有效管理診症紀錄，配合物流派送中藥，中醫現代化將更進一步，並可利用香港一國兩制的優勢，推動中醫藥國際化。」

商經局局長陳百里博士指出：「疫情期間，獅子會等團體一直為抗疫出心出力，雖然疫情高峰已過，但社會上仍需要有心人和團體關顧有需要人士，透過視診更可幫助一班行動不便的朋友接受中醫診療，希望今次中醫視診服務可以延續下去，令更多人受惠。」

立法會議員黃錦輝教授表示：「視像問診是中醫現代化的第一步，現在已經有公司正在研發相關科技，例如是針灸機械人、遙距把脈等，相信未來遙距中醫診症將會更先進、準確。現在我們需要的是將中醫科技普及化，今次服務可讓中醫師及大眾接觸到新科技，大家一起試用、收集數據、參與改進診症流程，相信可有效推動行業數碼轉型。」

▲ 長者在啟動禮後，由義工職場為長者進行AI記憶力測試篩查。

服務計劃可順利推行全靠各方合作，並得到策略夥伴「InnoClub」的支持。「InnoClub」是由恒生銀行與香港貿易發展局聯合建立的一站式平台，目的是協助香港及大灣區的中小企實踐數碼轉型，提升本地中小企的競爭力，促進香港創科發展，並支持是次服務計劃的推行。

(特約)