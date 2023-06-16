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加拿大人口將破4000萬 移民增長成主力

環球社會熱點 10:42 2023/06/16

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加拿大人口數據統計預測，當地人口將在周五（16日）突破4,000萬，創下歷史新高。主要人口增長來源為移民，加拿大去年錄得超過100萬人增幅。

紐約市空氣水平創多年新低 受加拿大山火影響 【下一頁】

加拿大統計局的「人口時鐘」（Population Clock）根據出生率﹑死亡率及移民人口等數據，實時預測當地人口變化，表示加拿大會在北美東岸時間周五下午3時（香港時間周六凌晨3時），超越4,000萬人口大關。

首席數據師阿羅拉（Anil Arora）表示，今次是令人興奮的加拿大歷史里程碑，亦代表加拿大仍然是個充滿活力及歡迎所有人的國家。

統計局指加拿大人口以破紀錄速度成長，2022年時人口增長高達105萬，為加拿大史上首次一年內人口增長超過百萬。同時，人口增長速度亦為自1957年有紀錄以來最高，甚至超過第二次世界大戰後的嬰兒潮。

杜魯多模仿韓星「禮儀腿」獲韓媒讚溫暖 加媒狠批失禮 【下一頁】

數據表明，人口增長主要來源永久及臨時移民，按照現時速度，加拿大人口預測在20年後便能達到5,000萬。

多倫多都會大學移民及安置中心教授喬治（Usha George）表示，移民有助加拿大經濟增長，指不止勞動力需求獲填補，部分移民亦帶來高技術。

數據顯示，人口增長並非局限在特定省分或地區，除西北領地外，加拿大全境各地均有人口增幅。

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責任編輯：吳漢培

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