  • 28°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】末日博士魯賓尼：AI將顯著提升生產力　可提高美國GDP約7個百分點

股市 09:56 2023/06/16

分享：

分享：

【人工智能】末日博士魯賓尼:AI將顯著提升生產力　可提高美國GDP約7個百分點

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，人工智能（AI）進步，將提升長期生產力。魯賓尼指，現時有很多關於科技創新的話題，包括AI、機器學習、機器人、自動化、雲計算、量子計算後，然而在生產力方面卻看不到這些科技創新的影子，美國生產力增長低於1%，但「我對未來十年生產力顯著提升感樂觀，因我是生產力樂觀主義者及科技樂觀主義者」。

麥肯錫最新一項研究顯示，涵蓋16種職能的63個生成式AI個案，每年可釋放約2.6萬億至4.4萬億美元的經濟效益，而且生成式AI可以執行2100多項的詳細工作活動，包括與其他人就營運計劃進行溝通。

看到科技及AI推動增長及降低通脹之前或先有滯脹

魯賓尼表示，現時AI對社會的影響明顯滯後，未來2至3年經濟增長會因AI及科技帶動而激增的想法有點牽強，因中長線來看，科技會帶來通縮效應，在看到科技及AI推動增長及降低通脹之前，或會先見到長達十年的滯脹時光。

高盛早前估計，生成式AI未來10年將取代全球3億個職位。魯賓尼相信，按照高盛的推算，美國勞工生產力未來10年將以平均每年1.5%增長，可提高國內生產總值（GDP）約7個百分點。

相關文章：【人工智能】Google Cloud：AI有助港企創新服務　推新AI技能課程培育本地人才

相關文章：【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片　Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

編輯：陳韻妍

經濟 科技產品 滯脹 GDP 人工智能 機器學習 通縮 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM升1%　百濟神州反彈7%　恒指高開86點（不斷更新）

下一篇文章

【生科股】和黃醫藥彈逾5%　治療直腸癌新藥上市申請獲歐洲EMA確認並受理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【加密貨幣】虛幣交易所開戶難　金管局據報促銀行收客　發言人：銀行應努力滿足持牌者合法業務需求（第二版）
【加密貨幣】虛幣交易所開戶難　金管局據報促銀行收客　發言人：銀行應努力滿足持牌者合法業務需求（第二版）
【日圓走勢】日圓跌至141、兌港元5.5算　重返去年11月低位　內閣官房長官：匯率過度波動不可取
【日圓走勢】日圓跌至141、兌港元5.5算　重返去年11月低位　內閣官房長官：匯率過度波動不可取
【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【美股收市】蘋果微軟創新高 道指勁彈428點 標指升破4400創13個月高
【美股收市】蘋果微軟創新高 道指勁彈428點 標指升破4400創13個月高
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
【美國加息】鮑威爾記者會有幾鷹？霸氣透露減息玄機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款