▲ 【人工智能】末日博士魯賓尼:AI將顯著提升生產力 可提高美國GDP約7個百分點

有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，人工智能（AI）進步，將提升長期生產力。魯賓尼指，現時有很多關於科技創新的話題，包括AI、機器學習、機器人、自動化、雲計算、量子計算後，然而在生產力方面卻看不到這些科技創新的影子，美國生產力增長低於1%，但「我對未來十年生產力顯著提升感樂觀，因我是生產力樂觀主義者及科技樂觀主義者」。

麥肯錫最新一項研究顯示，涵蓋16種職能的63個生成式AI個案，每年可釋放約2.6萬億至4.4萬億美元的經濟效益，而且生成式AI可以執行2100多項的詳細工作活動，包括與其他人就營運計劃進行溝通。

看到科技及AI推動增長及降低通脹之前或先有滯脹

魯賓尼表示，現時AI對社會的影響明顯滯後，未來2至3年經濟增長會因AI及科技帶動而激增的想法有點牽強，因中長線來看，科技會帶來通縮效應，在看到科技及AI推動增長及降低通脹之前，或會先見到長達十年的滯脹時光。

高盛早前估計，生成式AI未來10年將取代全球3億個職位。魯賓尼相信，按照高盛的推算，美國勞工生產力未來10年將以平均每年1.5%增長，可提高國內生產總值（GDP）約7個百分點。

相關文章：【人工智能】Google Cloud：AI有助港企創新服務 推新AI技能課程培育本地人才

相關文章：【NVDA】亞馬遜旗下AWS考慮使用AMD的新人工智能芯片 Nvidia系統的商業模式有太多不合理的地方

編輯：陳韻妍