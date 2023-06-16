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【美股業績】Adobe上季業績勝預期　上調全年營收目標、盤後升逾3%

股市 09:24 2023/06/16

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【美股業績】Adobe上季業績勝預期　上調全年營收目標

軟件服務巨頭Adobe（美：ADBE） 最新推出AI繪圖功能「Firefly」驚艷市場，而公司上季業績亦向好。截至6月2日的2023財年第二季度財報，Adobe總營收按年增長10%至48.2億美元，勝預期的47.7億美元；經調整後每股收益為3.91美元，勝預期為3.79美元。同時，公司又上調了全年營收和每股利潤目標。

公布財報後，Adobe盤後一度漲逾5%，最後升3.5%，報508.3美元，創16個月高。

從分部業務看，Adobe第二財季數字媒體業務營收增長10%至35.1億美元，超出預期。營銷和分析軟件部門Digital Experience營收按年增長12%，至12.2億美元，符合預期。

同時，公司又上調全年目標，預計在截至11月的2023財年中，總營收將達到約192.5億美元至193.5億美元，超過此前給出的預期約為192億美元。調整後的每股利潤將高達15.75美元（預期區間為15.65美元至15.75美元），而此前公司的預期為15.60美元。

公司認為，生成式人工智能功能軟件「Firefly」 將刺激市場對其軟件需求。公司首席執行官Shantanu Narayen 表示，該軟件將提高生產力，並為小型企業提供更輕鬆地開發創意的機會。用戶可以將其用於公司流行的程序套件，如Photoshop 和Illustrator。

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編輯：姚卓然

 

Adobe Photoshop 奧多比（Adobe，美：ADBE） 科技產品 雲端 人工智能 美股 軟件
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