自聯儲局5月3日在議息會議上再次加息25個基點以來，市場關於加息周期是否即將結束的討論持續升溫。不過，在隨後幾周中，多位聯儲官員的公開演講透露出他們的觀點分歧日益明顯。由於聯儲局的前瞻指引並不清晰，債務上限、銀行業危機等風險因素，以及美國4-5月多個重磅經濟數據的公佈，都令投資者對未來政策利率路徑的定價大幅波動。本文將通過對美國的信貸、消費及勞動力市場等方面的分析，解讀當前的通脹形勢和聯儲局未來的行動方向，並就未來的經濟走勢給予投資建議。

我們認為聯儲局仍需在6月或7月再加息一次，並將高利率維持較長時間，投資者可關注短期高票息資產，並適當配置存續期長的資產。

信貸環境。理論上，信貸環境緊縮將會影響消費者獲取消費信貸，進而減少消費，降低經濟總需求，有助抑制通脹。不過，這現象目前尚未發生。聯儲局高級信貸專員調查顯示，美國銀行體系4月份對消費者的貸款發放標準僅較1月份小幅收緊，表示居民消費信貸環境在矽谷銀行事件後並未顯著惡化。與此同時，截至4月的國民消費信貸達到4.86萬億美元，較2022年底上升741.3億美元，也尚未出現收縮。

我們認為目前信貸環境相對偏緊，但國民消費信貸增長仍超趨勢，難以對消費和通脹帶來顯著的下行壓力。因此，寄望於信貸收縮，並以此代替部分加息的作用，可能不合時宜。

消費。自2020年5月以來，美國個人消費快速反彈，在2021年初已超過前期高點，現在仍維持強勢，為通脹帶來較為持續的壓力。不過，商品消費和服務消費在這段時間出現了兩次較大的背離：2021年二季度之前，商品消費較強，服務消費較弱，加上疫情期間全球供應鏈壓力上升，令商品類通脹快速走高；其後隨著美國經濟逐步脫離疫情影響，服務消費迅速反彈，服務類通脹顯著走強，並抵消了部分因供應鏈壓力緩解而帶來的商品類通脹下行，令整體通脹居高不下。在美國的消費者價格指數成分中，服務業的權重遠高於商品類，所以服務消費持續強勁，可能會令通脹難以快速下滑。

從實際消費的角度來看，目前實際商品消費年化值約為5.6萬億美元，大幅超出2009-19年金融海嘯後的9%趨勢，接近2002-07年的趨勢值，目前已大致見頂。服務消費目前約為8.9萬億美元，已回復到2009-19年的趨勢值，且上行勢頭不減。

勞動力市場。勞動力市場的供求也會對通脹造成顯著的影響：勞動力市場緊張會提高求職者的議價能力，推動工資走高，從而促進消費並推升通脹。近期公佈的數據顯示，5月非農勞動力增長33.9萬人，連續5個月超出市場預期，失業率於歷史低位徘徊，工資增速也維持在高位（亞特蘭大聯儲的工資追蹤器顯示當前工資按年增速仍高達6.2%），顯示出勞動力市場仍然緊張。

目前非農就業人數超出趨勢值2.3%，遠高於歷次加息周期的最高水平，而失業率則低於趨勢值0.5個百分點，接近歷史同期中位數水平。歷史上，非農就業人數偏離趨勢的程度，大概在開始加息15-18個月後見頂回落，並在27-36個月後降至趨勢值下方，而失業率偏離趨勢的程度也遵循類似的走勢演變。屆時，勞動力市場才能實質由緊轉鬆，抑制通脹上漲。本輪加息周期已持續13個月，勞動力市場仍然偏緊，未來可能還需要數個季度才能看到勞動力市場走弱並帶動通脹顯著下行。

市場表現和投資建議。自3月以來，美國國債市場波動率居高不下，短端收益率在高位震盪，長端收益率承壓下行。鑒於美國通脹可能難以快速回落，我們認為聯儲局可能還會在6月或7月加息一次，並將高利率維持一段時間，屆時，利率將達到本輪加息周期的終點。加息時間越長，對經濟的影響越顯著，而聯儲局也會在通脹回落、增長放緩後轉向寬鬆，結束本輪緊縮周期。因此，短期國債收益率可能會進一步走高，但長期國債收益率缺乏更明顯的上行動力，未來數月可能會持續受壓。考慮到短期國債收益率仍處於近20年來的高位，投資者可以考慮捕捉短期利率的峰值，投資於部分高票息資產，並同時適量配置存續期長的資產，以對沖經濟走弱、聯儲局政策轉向的風險。

責任編輯︰梁浩碩